Að kanna heim Zork: Frá PDP-10 til sérsniðinna ZIP þýðenda

By

Vissir þú að Zork, vinsæll textaævintýraleikur frá 1977, var ekki upphaflega skrifaður fyrir PDP-10 tölvuna, heldur hannaður sem keyrslutæki fyrir sýndarvél? Þessi einstaka nálgun gerði það kleift að spila leikinn á ýmsum vélum frá níunda áratugnum með því að keyra hann í gegnum túlk.

Við skulum kafa dýpra inn í heillandi heim Zork og kanna muninn á hefðbundnum executable og sýndarvél keyrslu. Rétt eins og hvernig Java kóða er safnað saman í Java bætikóða og keyrt á Java sýndarvélinni, var Zork sett saman í „Z-machine“ forritaskrár þekktar sem ZIP. Þessar ZIP skrár, svipaðar og PKZIP skrár sem notaðar voru árið 1990, voru síðan keyrðar af túlkum sem hannaðir voru fyrir sérstakar vélar.

Athyglisvert er að þýðandinn sem notaður var til að búa til þessar ZIP skrár, kallaðar „Zilch,“ hefur enn ekki verið gefinn út, sem gerir áhugamenn eftir að gera tilraunir með að skrifa sérsniðna ZIP þýðendur með því að nota önnur inntaksmál. Þetta hefur leitt til nýstárlegrar túlkunar á Zork og sköpunar nýrrar leikjaupplifunar.

Þó Zork tákni eina tegund túlks, þá er rétt að nefna að sum forritunarmál, eins og falinn BASIC í ROM ESP32, eru túlkuð beint úr frumkóðann, án þess að þörf sé á samantekt.

Heimur gagnvirks skáldskapar og ævintýra sem byggjast á texta heldur áfram að töfra áhugamenn og hvetur þá til að kanna mismunandi leiðir til að keyra og túlka leiki. Framboð á ZIP forskriftum og Zork tungumálaforskrift hefur rutt brautina fyrir sérsniðna ZIP þýðendur, sem gerir spilurum kleift að endurmynda og stækka Zork alheiminn.

Hvort sem þú ert lengi aðdáandi Zork eða nýr í textaævintýrategundinni, þá minnir varanleg arfleifð þessa nýstárlega leiks okkur á stöðuga þróun tækninnar og skapandi möguleikana sem hún býður upp á.

Algengar spurningar

Hvað er sýndarvél keyranleg?

Sýndarvél keyrsla er forritaskrá sem er hönnuð til að keyra á sýndarvél frekar en beint á vélbúnaði. Það gerir ráð fyrir vettvangsóháðri framkvæmd með því að útvega abstraktlag á milli forritsins og undirliggjandi vélbúnaðar.

Hvað er ZIP skrá í samhengi við Zork?

Í samhengi við Zork vísar ZIP skrá til „Z-machine“ forritaskrár. Þessar skrár innihalda samansafnaðan kóða og gögn fyrir leikinn og eru keyrðar af túlkum sem eru hannaðar fyrir sérstakar vélar.

Hvað er Zilch þýðandinn?

Zilch þýðandinn er tólið sem notað er til að setja Zork saman í ZIP skrár. Það býr til nauðsynlegar leiðbeiningar fyrir framkvæmd leiksins innan Z-vél sýndarumhverfisins.

Er hægt að spila Zork á nútíma kerfum?

Já, þökk sé framboði á Z-vél túlkum og sérsniðnum ZIP þýðendum er hægt að spila Zork á nútíma kerfum. Ýmsir keppinautar og tengi gera spilurum kleift að upplifa leikinn á fjölmörgum tækjum.

Eru aðrir leikir eins og Zork?

Já, það eru margir textabyggðir ævintýraleikir svipaðir Zork. Nokkur vinsæl dæmi eru "Ævintýraland", "Colossal Cave Adventure" og "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Þessir leikir bjóða upp á yfirgripsmikla frásögn og upplifun til að leysa þrautir.