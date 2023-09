Falin áhrif vegadrepna á tegundir og vistkerfi í útrýmingarhættu

Roadkill er ekki aðeins sorgleg sjón á vegum okkar, heldur stuðlar það einnig að fjöldadauða sem hefur áhrif á plánetuna okkar. Á hverju ári verða milljónir dýra, þar á meðal dádýr, fuglar og frævandi skordýr, fórnarlömb árekstra við farartæki. Þetta felur í sér margar tegundir í útrýmingarhættu sem eru nú þegar í erfiðleikum með að lifa af. Skriðdýr og froskdýr, sameiginlega þekkt sem „herp“, verða sérstaklega fyrir áhrifum, þrátt fyrir yfirburði þeirra í mörgum vistkerfum.

Hægar hreyfingar og aðdráttarafl að heitum flötum gerir herpum líklegri til að verða roadkill. Ólíkt dádýrum eða grizzlybjörnum, bregðast sumar herps ekki við umferð, sem leiðir til ótímabærs dauða þeirra. Þetta á sérstaklega við um froskdýr sem þurfa að flytjast á milli vatna og landvista. Á varptímanum, þegar mikil rigning fyllir á tímabundnar laugar, fara þúsundir froskdýra í æðislega ferð á mökunarsvæði þeirra. Því miður þurfa margir þeirra að fara yfir vegi til að komast á áfangastað, þar sem þeir mæta oft á endanum.

Áhrif vegadráps eru meira en tap einstakra dýra. Það hefur áhrif á erfðafræðilegan fjölbreytileika og æxlunargetu íbúa. Roadkill útrýmir oft heilbrigðum einstaklingum, þar á meðal ungum kvendýrum sem hafa ekki enn fengið tækifæri til að leggja sitt af mörkum til ræktunar. Fyrir tegundir í útrýmingarhættu geta jafnvel nokkur dauðsföll verið nógu mikil til að ýta stofnum í átt að útrýmingu.

Lengi vel var vegadráp álitið eðlilegt dánartíðni, en nú er verið að viðurkenna falinn toll þeirra á vistkerfum. Það er mikilvægt fyrir stjórnvöld og samfélög að forgangsraða vistfræði vega og hrinda í framkvæmd ráðstöfunum til að draga úr vegadrápum, svo sem yfirferðum yfir dýralíf og hraðatakmarkanir á mikilvægum svæðum. Með því að vernda vegi okkar og dýralíf getum við komið í veg fyrir frekara tap tegunda í útrýmingarhættu og varðveitt viðkvæmt jafnvægi í vistkerfum okkar.

Heimild: Ben Goldfarb, Crossings: How Road Ecology Is Shaping The Future Of Our Planet