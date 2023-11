Bardaginn hefst á Finnegan's Farm: Fjórðungsúrslitin í hæfustu fjölskyldu Írlands

By

Búðu þig undir adrenalínfyllt uppgjör þegar fjórðungsúrslitin í Írska hæfustu fjölskyldunni fara af stað á nýjum og spennandi stað - The Farm sem staðsett er í fallega Boyne Valley of Co Meath. Þetta fimmta kynslóðar kartöflubú mun ekki aðeins veita einstakan bakgrunn fyrir harða samkeppni, heldur einnig prófa líkamlegt og andlegt atgervi hinna fjögurra fjölskyldna sem eftir eru sem keppa um eftirsóttan sess í undanúrslitum.

Frá Tipperary höfum við Byrnes fjölskylduna, þekkta fyrir glæsilega íþróttahæfileika sína í maraþonhlaupum og járnkarlakeppnum. Bonnar-fjölskyldan frá Waterford, þar sem tapið á síðasta tímabili íþyngir þeim, er staðráðið í að sanna sig og sýna raunverulega möguleika sína. Með þeim er Peters-fjölskyldan, einnig frá Waterford, sem er fús til að endurheimta frábæra frammistöðu sína á 10. seríu. Og síðast en ekki síst, Murphy-fjölskyldan frá Carlow, sem lætur engan ósnortinn í leit sinni að sigri, fara jafnvel til hversu mikið fórna á ástkæra kexinu sínu.

Með allsherjar vinningshafa sem er hluti af uppstillingu þeirra eru Bonnars tilbúnir til að takast á við hvaða áskorun sem er og sýna einstaka hæfileika sína. Hver fjölskylda er tilbúin til að ýta á takmörk sín og sýna fram á styrkleika sína í athöfnum, allt frá kajaksiglingum til fullkomins frisbí. Þetta tímabil lofar að vera full af spennu og adrenalíni, þar sem þessar merkilegu fjölskyldur fara á hausinn í óvenjulegum líkamlegum áskorunum.

Horfðu á RTÉ One og RTÉ Player sunnudaginn 26. nóvember kl. 6:30 til að verða vitni að hrífandi aðgerðum og vera hluti af ógleymanlegri ferð í átt að því að krýna hæfustu fjölskyldu Írlands. Ekki missa af einu augnabliki á þessu spennandi tímabili, þar sem ákveðni, ástríðu og óbilandi skuldbinding renna saman til að skapa ógleymanlega upplifun fyrir bæði þátttakendur og áhorfendur.

