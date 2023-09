Ósögð saga fyrstu kvennageimfaranna í Bandaríkjunum: rjúfa múra og ná nýjum hæðum

Í „The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts“ kannar Loren Grush ferð sex óvenjulegra kvenna sem splundruðu glerþakið í geimkönnunarheiminum sem er yfirgnæfandi karla. Grush ögrar ríkjandi frásögn um yfirburði hvítra karlmanna í geimkapphlaupinu og undirstrikar mikilvæg framlag þessara kvenna, sem voru hluti af fyrsta flokki NASA þar sem konur voru með.

Grush fjallar um líf Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Önnu Fisher, Rhea Seddon og Shannon Lucid. Þessar konur gengu til liðs við geimfarasveit NASA árið 1978 og voru staðráðnar í að ná hæðum sem áður voru bannaðar þeim.

„The Six“ gefur innsýn í hvata þeirra og hik og gefur innsýn í augnablikin þegar hver kona áttaði sig á að hún gæti sótt um að verða geimfari. Grush lýsir valferli þeirra sem mikilvægu skrefi í átt að fjölbreytileika, þó að bekkurinn hafi enn aðallega verið samsettur af hvítum körlum.

Bókin tekur einnig á móti þeim áskorunum sem þessar konur stóðu frammi fyrir, þar á meðal kynferðislegri fjölmiðlaathygli, chauvinískum vangaveltum um rómantík og kynlíf í geimnum og baráttuna við að ná jafnvægi milli einkalífs og atvinnulífs. Grush gefur dæmi um seiglu þeirra og ákveðni í andspænis mótlæti, eins og baráttu Ride við að vernda friðhelgi einkalífs hennar og geðheilsu innan um fjölmiðlarannsókn.

„The Six“ undirstrikar einnig mikilvægu hlutverki sem meistarar fyrir fjölbreytileika gegna innan og utan NASA. Ruth Bates Harris, starfsmaður NASA, gagnrýndi stofnunina djarflega fyrir skort á fjölbreytileika. Mercury 13, hópur kvenna sem gekkst undir strangar prófanir snemma á sjöunda áratugnum til að sanna að þær gætu verið geimfarar, fær einnig viðurkenningu.

Grush felur í sér daglega reynslu geimfaranna og sýnir furðu hversdagslega þætti vinnu þeirra. Þeir prófuðu geimbúninga, stjórnuðu vélfæravopnum og flakktu um margbreytileika þess að vinna með karlkyns samstarfsmönnum sem sýndu pinup dagatöl á skrifstofudyrum sínum.

Þó að bókin sé ekki laus við hættu og hörmungar, leggur Grush áherslu á hugrekkið og þrautseigjuna sem er þvert á kyn og kynþátt. Challenger hörmungin þjónar sem edrú áminning um áhættuna sem felst í geimkönnun og endanlega fórnina sem Resnik færði.

Með nákvæmum rannsóknum og grípandi frásögnum eykur „The Six“ skilning okkar á geimkapphlaupinu og ögrar hefðbundnum hugmyndum um hver geti tilheyrt „allri fjölskyldu mannkyns“.

Heimild: The New York Times