Undir hvaða banka er Walmart?

Í heimi smásölunnar er Walmart án efa risi. Með víðtæku neti verslana og fjölbreyttu vöruúrvali er fyrirtækið orðið að nafni. Hins vegar, þegar kemur að bankaþjónustu, starfar Walmart ekki undir eigin banka. Þess í stað hefur það verið í samstarfi við nokkrar fjármálastofnanir til að bjóða viðskiptavinum sínum ýmsa bankaþjónustu.

Eitt af lykilsamstarfinu sem Walmart hefur komið á er með Green Dot Corporation, leiðandi veitanda fyrirframgreiddra debetkorta og bankaþjónustu. Í gegnum þetta samstarf býður Walmart upp á Walmart MoneyCard, fyrirframgreitt debetkort sem gerir viðskiptavinum kleift að stjórna peningum sínum, gera innkaup og greiða reikninga. Walmart MoneyCard er gefið út af Green Dot Bank, dótturfyrirtæki Green Dot Corporation.

Annað athyglisvert samstarf er við Capital One Financial Corporation. Walmart hefur tekið höndum saman við Capital One til að bjóða upp á Walmart Rewards Card og Walmart Rewards Mastercard. Þessi kreditkort veita viðskiptavinum umbun og fríðindi fyrir kaup þeirra hjá Walmart og öðrum smásöluaðilum sem taka þátt. Capital One er útgefandi þessara kreditkorta.

FAQ:

Sp.: Get ég opnað bankareikning hjá Walmart?

A: Nei, Walmart starfar ekki sem hefðbundinn banki og býður ekki upp á sína eigin bankareikninga. Hins vegar veitir það ýmsa fjármálaþjónustu í gegnum samstarf við aðra banka og fjármálastofnanir.

Sp.: Get ég staðgreitt ávísun hjá Walmart?

A: Já, Walmart býður upp á þjónustu við innheimtu ávísana. Þú getur innheimt margs konar ávísanir, þar á meðal launaskrá, opinbera, skattaendurgreiðslu og tryggingaruppgjörsávísanir, á Walmart MoneyCenters eða þjónustuborðum fyrir lítið gjald.

Sp.: Get ég fengið lán frá Walmart?

A: Nei, Walmart veitir ekki lán beint. Hins vegar býður það upp á úrval af fjármálavörum og þjónustu í gegnum samstarf sitt, svo sem fyrirframgreidd debetkort og kreditkort.

Sp.: Er bankaþjónusta Walmart örugg?

A: Bankaþjónusta Walmart er veitt í gegnum samstarf við rótgrónar fjármálastofnanir. Þessar stofnanir eru undir eftirliti og eftirliti viðeigandi yfirvalda, sem tryggir öryggi og öryggi þeirrar þjónustu sem þær bjóða upp á.

Að lokum, á meðan Walmart er ekki með eigin banka hefur það átt í samstarfi við ýmsar fjármálastofnanir til að veita viðskiptavinum sínum bankaþjónustu. Hvort sem það eru fyrirframgreidd debetkort eða kreditkort, Walmart hefur átt í samstarfi við fyrirtæki eins og Green Dot og Capital One til að bjóða upp á þægilegar fjárhagslausnir fyrir mikla viðskiptavinahóp sinn.