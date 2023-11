Ubisoft setur nýjan staðal: Hraðsending klippimynda er leikjaskipti

By

Ubisoft hefur afhjúpað spennandi eiginleika í væntanlegum farsíma looter skotleik sínum, The Division Resurgence. Þótt klippimyndir í hraðsendingu séu ekki tímamótahugmynd, þá er það eiginleiki sem sést sjaldan í leikjum í dag. Þessi leikjaskiptamaður hefur látið leikmenn bíða spenntir eftir útgáfu leiksins árið 2024, með von um að hann verði staðalbúnaður í öllum framtíðar tölvuleikjum.

Þegar leikmenn uppgötvuðu hæfileikann fyrir tilviljun lentu þeir í því að flýta sér í gegnum langar klippur í The Division Resurgence með einni snertingu á skjánum. Hvort sem það er persóna sem gengur þegjandi eða óhófleg samræða um verkefni, geta leikmenn nú skroppið í gegnum þessar senur, sparað tíma og gert leikinn skemmtilegri.

Þó að það sé möguleiki að sleppa klippimyndum alveg í flestum leikjum, þá er oft löngun til að ná öllum fræðum og persónuþróun. Hraðsnúningurinn í The Division Resurgence kemur til móts við þessa þörf, sem gerir leikmönnum kleift að flýta sér í gegnum hluta klippimyndanna. Þessi minniháttar en áhrifamikill eiginleiki er ekki aðeins guðsgjöf fyrir leikmenn sem vilja koma sögunni fljótt áfram heldur einnig tilvalinn fyrir þá sem spila í farsímum, sem veitir sveigjanleika til að klára spilun hvenær sem er.

Skuldbinding Ubisoft til að bæta upplifun leikmanna er lofsverð. Með því að kynna hraðspóluna í The Division Resurgence hafa þeir sett nýjan staðal í leikjaiðnaðinum. Leikmenn eru nú spenntir að sjá þennan eiginleika innleiddan í Ubisoft leikjum framtíðarinnar, eins og The Division 3 og The Division Heartland.

Eftirvæntingin er áþreifanleg og aðdáendur Ubisoft leikja geta ekki annað en þráð þægindin og ánægjuna sem hraðsendingareiginleikinn hefur í för með sér. Með Ubisoft í fararbroddi gætu aðrir leikjaframleiðendur tekið eftir því og íhugað að fella þennan leikbreytandi eiginleika inn í sína eigin sköpun.

FAQ:

Sp.: Er The Division Resurgence fyrsti leikurinn sem er með klippimyndaaðgerð sem flýtur áfram?

A: Nei, sumir JRPG og aðrir leikir hafa áður innifalið svipaða eiginleika.

Sp.: Get ég sleppt klippum alveg í The Division Resurgence?

A: Já, eins og flestir leikir, gerir The Division Resurgence leikmönnum kleift að sleppa klippum algjörlega ef þess er óskað.

Sp.: Hvenær mun The Division Resurgence hefjast opinberlega?

A: Leikurinn er nú í beta prófun og er búist við að hann komi á markað árið 2024.