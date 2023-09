Forpantaðu Armored Core VI flugmannahandbókina og sparaðu 25%

Ef þú ert aðdáandi FromSoftware's Armored Core VI og vilt bæta leikupplifun þína, munt þú vera ánægður að vita að opinber leikjahandbók, sem heitir Pilot's Manual, er nú fáanleg til forpöntunar á Amazon. Þessi 432 blaðsíðna innbundnu safnaraútgáfa er búin til af Future Press, sama teyminu á bak við hina virðulegu Elden Ring stefnuleiðbeiningar, og á að koma út 30. nóvember á þessu ári.

Eins og er er flugmannahandbókin til sölu, með forpöntunarverði $33.58, sem er 25% afsláttur frá venjulegu verði þess, $44.99. Þessi handbók er hönnuð til að koma til móts við bæði nýliðaflugmenn og reyndan leikmenn og veita þeim verðmætar upplýsingar og aðferðir. Þar er farið yfir ýmsa þætti leiksins, þar á meðal bardagaþjálfun, samsetningu, leiðbeiningar fyrir hvert verkefni og ráðleggingar sérfræðinga um hvernig eigi að nálgast óvini.

Einn af helstu hápunktum flugmannshandbókarinnar er sérstakur 50 blaðsíðna S Rank handbók, sem inniheldur einstök leiðarkort og ráðleggingar um samsetningar. Þetta bónusefni miðar að því að hjálpa spilurum að ná hæstu mögulegu stöðu í leiknum og hámarka leikjaupplifun sína.

Í endurskoðun okkar á Armored Core VI gáfum við því einkunnina 8/10, og tókum fram að það viðheldur kjarna vélfræði vélvirkni tegundarinnar en kynnir ýmsar betrumbætur og uppfærslur. Við lýstum því sem kærkominni endurkomu klassískrar mecha seríu. Með Pilot's Manual geta leikmenn kafað enn dýpra í ranghala leiksins og uppgötvað nýjar aðferðir til að sigrast á áskorunum.

Ef þú hefur áhuga á að stækka leikjahandbókasafnið þitt geturðu líka nýtt þér afsláttarverð á The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stefnuleiðbeiningum. Bæði Standard og Collector's Edition eru nú fáanleg á lækkuðu verði. Miðað við víðáttu leiksins getur það aukið spilun þína og könnun til muna að hafa handbók.

Ekki missa af tækifærinu til að forpanta Armored Core VI Pilot's Manual á afslætti. Það er ómissandi félagi fyrir alla aðdáendur leiksins og býður upp á dýrmæta innsýn, aðferðir og bónusefni. Bættu færni þína og tryggðu að þú nýtir Armored Core VI reynslu þína sem best.

