PlayStation 5 leikjatölvupakkar fá $50 verðlækkun í Bandaríkjunum

Sony hefur tilkynnt um 50 dollara lækkun á verði PlayStation 5 leikjatölvubúnta í Bandaríkjunum. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 búnturinn hefur verið lækkaður úr $539.99 í $489.99, með þessu tilboði á netinu á PlayStation Direct til 30. september. Auk þess bjóða smásalar eins og Best Buy og Walmart einnig upp á sama búnt fyrir $489. Final Fantasy 16 búnturinn og Horizon Forbidden West búnturinn hafa einnig fengið $50 afslátt, fáanlegur á Walmart og Best Buy.

Fyrir áhugasama þá býður GameStop nú $50 afslátt af völdum PS5 þegar verslað er í verslun til 9.29.23. Þess má geta að PS5 afslættirnir í Bandaríkjunum hafa verið minna árásargjarnir miðað við Evrópu, þar sem Sony hefur nýlega staðið fyrir tveimur verðtilboðum á jafnmörgum mánuðum. Þessar kynningar innihéldu lækkun upp á £75 / €100 á kostnaði við venjulegu PS5 gerðina.

Í síðustu viku hækkaði Sony verð á PlayStation Plus áskriftum um allt að 35%. Þessi verðhækkun hafði áhrif á 12 mánaða áskriftaráætlanir fyrir Essential, Extra og Premium flokka þjónustunnar, þar sem verð hækkuðu um $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 eftir því hvaða aðildaráætlun var valin.

Þess má geta að áreiðanlegur leki hefur opinberað nokkra af leikjunum sem verða bættir í PlayStation Plus leikjaskrána í þessum mánuði.

