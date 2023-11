The Legend of Zelda: Ocarina of Time – A Journey Down Memory Lane

Það er erfitt að trúa því, en The Legend of Zelda: Ocarina of Time fagnar 25 ára afmæli sínu í dag. Ef þessi staðreynd lætur þér líða gamall ertu ekki einn. Ég man enn eftir spennunni og tilhlökkuninni í kringum útgáfu fyrsta 3D Zelda ævintýrsins frá Nintendo árið 1998. Sem aðdáandi fyrri hlutans, A Link to the Past, gat ég ekki beðið eftir að fá Ocarina of Time í hendurnar.

Ég var svo heppinn að fá tækifæri til að spila og endurskoða leikinn aðeins nokkrum dögum fyrir opinbera útgáfu hans. Ég man vel eftir að hafa eytt óteljandi klukkustundum á kafi í leiknum, flakkað um hinn töfrandi heim Hyrule og upplifað hina epísku sögu. Umskiptin yfir í þrívíddargrafík voru óaðfinnanleg og leikkerfin voru byltingarkennd fyrir sinn tíma.

Til að fara í ferð niður minnisbrautina og púsla saman minningum mínum frá þessum fyrstu dögum, náði ég til fyrrverandi samstarfsmanna minna frá IGN64. Saman rifjuðum við upp spennuna í kringum útgáfu leiksins og löngum tíma í að spila hann. Við fengum meira að segja þau forréttindi að spila forsýningu á Zelda viðburði í Seattle sem kallast Zelda Summit.

Eitt forvitnilegt smáatriði sem kom upp í umræðum okkar var tilvist blóðs í fyrstu útgáfu leiksins. Þegar hann barðist við Ganon spúði hann rauðu blóði þegar hann varð fyrir höggi. Hins vegar var þessu síðar breytt í grænt „sviti“ í síðari útgáfum leiksins. Kannski hafði Nintendo áhyggjur af einkunn leiksins eða fannst hann einfaldlega ekki samræmast sýn þeirra.

Þegar litið er til baka, þá skipar Ocarina of Time sérstakan sess í leikjasögunni. Það styrkti ekki aðeins The Legend of Zelda kosningaréttinn sem heimilisnafn heldur ýtti það einnig á mörk þess sem var mögulegt í leikjum. Hrífandi heimur hans, eftirminnilegar persónur og grípandi söguþráður heilluðu milljónir leikmanna um allan heim.

Þegar við fögnum 25 ára afmæli þessa ástsæla leiks skulum við taka smá stund til að meta áhrifin sem hann hefur haft á iðnaðinn og minningarnar sem hann hefur skapað fyrir ótal leikmenn. Til hamingju með afmælið, Ocarina of Time!

Algengar spurningar

1. Er Ocarina of Time besti Zelda leikurinn?

Skoðanir geta verið mismunandi en margir telja Ocarina of Time vera einn af bestu Zelda leikjum sem framleiddir hafa verið. Nýstárleg spilun hennar, djúpur söguþráður og töfrandi myndefni setja nýjan staðal fyrir seríuna.

2. Get ég spilað Ocarina of Time á nútíma leikjatölvum?

Já, Ocarina of Time var endurútgefin margsinnis eftir fyrstu kynningu á Nintendo 64. Hann er nú fáanlegur á Nintendo 3DS og hægt er að spila hann á Nintendo Switch í gegnum Nintendo Switch Online þjónustuna.

3. Hvernig hafði Ocarina of Time áhrif á Zelda leiki í framtíðinni?

Ocarina of Time lagði grunninn að Zelda leikjum í framtíðinni með því að kynna ýmsar spilunaraðferðir og eiginleika sem eru orðnir undirstöðuatriði í seríunni. Áhersla þess á könnun, þrautalausn og yfirgripsmikla frásögn hafði áhrif á síðari Zelda titla.

4. Af hverju er Ocarina of Time talið vera leikjameistaraverk?

Ocarina of Time er oft hrósað fyrir nýstárlega spilun, fallegt hljóðrás og eftirminnilegar persónur. Það þýddi hina ástsælu Zelda formúlu yfir í þrívíddarsviðið og skapaði yfirgripsmikla og ógleymanlega leikjaupplifun.

5. Eru einhverjar áætlanir um framhald af Ocarina of Time?

Þó að það sé ekkert beint framhald af Ocarina of Time, fékk leikurinn andlegan arftaka í formi The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask heldur mörgum af spilunarþáttunum og vélfræðinni sem kynnt var í Ocarina of Time á meðan hún býður upp á einstakan og dekkri söguþráð.

Vinsamlegast athugaðu að upplýsingarnar sem gefnar eru upp í þessum algengum spurningum eru byggðar á núverandi þekkingu og geta verið háðar breytingum.

