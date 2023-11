Sony bætir umdeildum leik við PlayStation Plus vörulistann

Sony hefur nýlega staðið frammi fyrir gagnrýni fyrir daufa titla sem bætt var við PlayStation Plus þjónustu sína undanfarna mánuði. Hins vegar virðist fyrirtækið hafa tekið djarft skref með því að setja hinn mjög umdeilda leik, Hringadróttinssögu: Gollum, inn í verslun sína fyrir árið 2023.

Ákvörðunin hefur vakið misjöfn viðbrögð meðal leikmanna. Þó að sumir séu fyrir vonbrigðum með viðbótina, finna aðrir húmor í hinu umdeilda vali. Hringadróttinssaga: Gollum, sem kom út fyrir örfáum mánuðum síðan í maí, tókst ekki að heilla leikmenn með ómerkilegum verkefnum sínum, óhugsandi myndefni og endurteknum leik. Það kemur ekki á óvart að það hefur nú „að mestu neikvæða“ einkunn á Steam.

Gagnrýnin í kringum leikinn var svo hörð að jafnvel verktaki hans, Daedalic Entertainment, sá sig knúinn til að gefa út yfirlýsingu þar sem hann baðst afsökunar á annmörkunum. Stuttu eftir útgáfu leiksins stóð þróunarverið frammi fyrir lokun og ákvað að einbeita sér að útgáfu í staðinn.

Þar sem keppendur leiks ársins 2023 hita upp leikjasenuna er ólíklegt að Hringadróttinssaga: Gollum hljóti neinar viðurkenningar. Dálítil frammistaða hans og neikvæðar viðtökur gera það að ómerkilegri viðbót við PlayStation Plus vörulistann.

Í tengdum fréttum geta leikmenn hlakkað til væntanlegs ævintýraleiks sem heitir Lord of the Rings: Tales of the Shire. Með því að sameina þætti frá vinsælum titlum eins og Stardew Valley og hinum ástsæla Middle-earth alheimi, er búist við að þessi leikur komi út árið 2024. Vonandi mun hann bjóða upp á grípandi og skemmtilegri upplifun fyrir aðdáendur Hringadróttinssögu.

Algengar spurningar

1. Hver er einkunnin á Hringadróttinssögu: Gollum?

Hringadróttinssaga: Gollum er sem stendur með „að mestu neikvæða“ einkunn á Steam.

2. Var einhver ágreiningur um útgáfu Hringadróttinssögu: Gollum?

Já, leikurinn fékk gagnrýni fyrir hugmyndalaus verkefni, lélegt umhverfi, lélega grafík og endurtekið spil. Framkvæmdaraðilinn, Daedalic Entertainment, baðst meira að segja afsökunar á göllum leiksins.

3. Við hverju geta leikmenn búist við Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire er væntanlegur ævintýraleikur sem sameinar þætti frá Stardew Valley og Miðjarðarheiminum. Það á að koma út árið 2024 og bjóða aðdáendum upp á einstaka leikjaupplifun.