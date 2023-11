Finndu ótrúleg tilboð á Nintendo Switch leikjum þennan svarta föstudaginn

By

Svartur föstudagur er kominn og spilarar fá að njóta sín þar sem ótrúlegir afslættir eru í boði á fjölmörgum Nintendo Switch leikjum. Hvort sem þú ert að leita að dekra við sjálfan þig eða leita að hinni fullkomnu hátíðargjöf, þá er kominn tími til að grípa í heitustu titlana á viðráðanlegu verði. Verslunarrisar eins og Best Buy, Amazon, GameStop og fleiri bjóða upp á frábær tilboð sem þú vilt ekki missa af.

Bestu kaupin: Óviðjafnanlegur afsláttur af Nintendo Switch leikjum

Best Buy gengur út á allt þennan Svarta föstudag með miklum afslætti af Nintendo Switch leikjum, fylgihlutum og fleiru. Allt frá sígildum til nýrra útgáfur, það er eitthvað fyrir alla. Ekki missa af tækifærinu til að grípa Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection á frábærum 17% afslætti.

Amazon: Fordæmalaus verð á Mario + Rabbids: Sparks of Hope og Sonic Superstars

Ekki má missa af útsölu Amazon á Black Friday. Þeir bjóða upp á frábær tilboð á Nintendo Switch leikjum eins og Mario + Rabbids: Sparks of Hope á heilum 75% afslætti. Þú munt líka finna góðan afslátt af Sonic Superstars sem nýlega kom út.

GameStop: Gríðarlegur afsláttur og viðbótarsparnaður á Nintendo Switch titlum

Búðu þig undir ótrúlegan sparnað á GameStop þennan svarta föstudag. Með allt að 50% afslætti af tugum leikja, þar á meðal vinsælum Nintendo Switch titlum eins og Pokemon Brilliant Diamond og Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD og Bravely Default II, þá er þetta kjörið tækifæri til að stækka leikjasafnið þitt. Auk þess, ef þú pantar á netinu og velur afhendingu í verslun, færðu 5 $ til viðbótar afslátt af hverri pöntun. Það er samningur sem þú getur nýtt þér margoft!

Nintendo eShop: Digital Delights á afsláttarverði

Ef þú vilt frekar þægindi stafrænna leikja er Nintendo eShop staðurinn til að fara. Með ótrúlegri Black Friday sölu á Nintendo fyrstu aðila leikjum, Capcom leikjum, Warner Bros. leikjum og fleiru, muntu finna ómótstæðileg tilboð sem halda þér skemmtun tímunum saman. Þessir afslættir eru í boði til 3. desember.

Hvar á að kaupa Nintendo Switch leiki á Black Friday

Næstum allir helstu smásalar taka þátt í Black Friday sölu fyrir Nintendo Switch leiki. Þú getur fundið frábæra afslætti á vinsælum titlum eins og Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, og margt fleira. Hvort sem þú velur að heimsækja stóra söluaðila eins og Best Buy, GameStop, Walmart og Target, eða vafrar á netinu á Amazon eða Nintendo Store, bíða ótrúleg tilboð þín.

Algengar spurningar

1. Eru þessi tilboð fáanleg í verslun eða á netinu?

Flest tilboð eru fáanleg bæði í verslun og á netinu, sem gefur þér sveigjanleika til að velja þá innkaupaaðferð sem hentar þér best.

2. Hvað endast Black Friday tilboðin lengi?

Black Friday tilboð endast í takmarkaðan tíma, svo vertu viss um að athuga tilteknar dagsetningar sem hver söluaðili nefnir.

3. Get ég keypt stafræna leiki frá Nintendo eShop sem gjafir?

Því miður býður Nintendo eShop ekki upp á gjafavalkosti eins og er. Hins vegar geturðu samt nýtt þér afsláttinn og keypt stafræna leikjakóða sem gjafir frá öðrum söluaðilum.

4. Er það þess virði að kaupa Nintendo eShop gjafakort á Black Friday?

Algjörlega! Þú getur ekki aðeins fengið frábær tilboð á Nintendo eShop leikjum, heldur geturðu líka sparað enn meira með því að kaupa Nintendo eShop gjafakort með afslætti.

Black Friday er fullkominn tími til að ná ótrúlegum tilboðum á Nintendo Switch leikjum. Ekki missa af þessu tækifæri til að stækka leikjasafnið þitt eða koma ástvinum þínum á óvart með fullkomnum gjöfum. Bregðast hratt við, þar sem þessir afslættir endast ekki að eilífu!