Nýr leikhamur og uppfærslur á snemmtækum aðgangi koma til móts við storminn

Útgefandi Hooded Horse hefur tilkynnt að hinn vinsæli leikur Against the Storm muni hætta snemma í næsta mánuði með mikilli eftirvæntingu 1.0 uppfærslu. Þessi uppfærsla mun kynna glænýjan leikham sem kallast Queen's Hand, sem er sérstaklega hannaður til að skora á reyndan leikmenn með einstökum reglum og verðlaunum.

Against the Storm, sem lýst er sem „dökkum fantasíuborgasmiðum“, sefur leikmenn niður í heim eftir heimsenda þar sem þeir verða að endurreisa siðmenninguna í ljósi hrikalegra rigninga. Sem varakonungur drottningarinnar leiða leikmenn fjölbreyttan hóp eftirlifenda, þar á meðal menn, bevera, eðlur, refa og harpíur. Saman verða þeir að endurheimta óbyggðirnar og tryggja mannkyninu framtíð.

Einn af mest spennandi þáttum væntanlegrar uppfærslu er að bæta við Queen's Hand. Þessi leikjahamur býður leikmönnum upp á endanlega áskorunina að endurnýja Adamantine Sealið í einni lotu. Sem erfiðasta áskorunin í leiknum mun Queen's Hand ýta jafnvel reyndustu leikmönnunum að mörkum þeirra.

Á fyrstu aðgangstímabilinu hefur Against the Storm gengið í gegnum mikla þróun, með reglulegum uppfærslum á efni á tveggja vikna fresti. Þessar uppfærslur hafa komið með mikið úrval af meiriháttar og minniháttar breytingum á leiknum, þar á meðal að bæta við nýjum tegundum eins og Fox-fólkinu og endurbætur á aflfræði endanlegra leikja. Hooded Horse hefur lýst því yfir að þessi uppfærslukadence muni halda áfram þar til leikurinn kemur út að fullu.

Með grípandi spilun sinni og grípandi frásögn hefur Against the Storm safnað sér hollur aðdáendahópur. Á Steam hefur leikurinn fengið yfirgnæfandi jákvæða notendagagnrýni upp á 95% frá næstum 14,500 umsögnum. Spilarar hafa hrósað yfirgripsmikilli heimsbyggjandi vélfræði og krefjandi leik.

Aðdáendur Against the Storm geta hlakkað til opinberrar útgáfu leiksins þann 8. desember. Auk þess að vera fáanlegur í Microsoft Store mun leikurinn einnig ganga í PC Game Pass bókasafnið, þökk sé nýlegu samstarfi við Microsoft. Þetta samstarf mun koma leiknum til enn breiðari markhóps og veita Game Pass áskrifendum nýja og spennandi upplifun.

Hvort sem þú ert vanur leikmaður eða nýr í tegundinni, þá lofar væntanleg uppfærsla Against the Storm að skila ógleymdri leikjaupplifun. Búðu þig undir að takast á við áskoranir eyðilagðs heims og endurreisa siðmenninguna gegn öllum ástæðum.

FAQ

1. Hvað er Against the Storm?

Against the Storm er myrkur ímyndunarafl borgarbyggingaleikur þar sem leikmenn endurbyggja siðmenningu í heimi eftir heimsenda sem er þjakaður af linnulausum rigningum.

2. Hvenær mun Against the Storm yfirgefa snemma aðgang?

Against the Storm mun yfirgefa snemma aðgang og gefa út 1.0 uppfærslu sína þann 8. desember.

3. Hvað heitir nýi leikjastillingin?

Nýi leikjahamurinn heitir Queen's Hand og er sérstaklega hannaður til að skora á reynda leikmenn með einstökum reglum og verðlaunum.

4. Á hvaða vettvangi verður Against the Storm í boði?

Against the Storm verður fáanlegur í Microsoft Store og verður einnig innifalinn í PC Game Pass bókasafninu.

5. Hvaða uppfærslur hafa verið gerðar á fyrstu aðgangstímabilinu?

Við snemmtækan aðgang hefur Against the Storm fengið reglulegar efnisuppfærslur, þar á meðal að bæta við nýjum tegundum og endurbætur á aflfræði endanlegra leikja.

