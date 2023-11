Er Walmart Plus og Sam's Club Plus það sama?

Í heimi smásölunnar eru Walmart og Sam's Club tvö áberandi nöfn sem hafa orðið samheiti yfir verslun á viðráðanlegu verði. Báðir bjóða upp á aðildarforrit, Walmart Plus og Sam's Club Plus, sem veita tryggum viðskiptavinum sínum einkarétt. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að þessi tvö forrit eru ekki eins, þrátt fyrir líkindi þeirra.

Hvað er Walmart Plus?

Walmart Plus er áskriftarþjónusta í boði Walmart, einni stærstu verslunarkeðju í heimi. Fyrir mánaðarlegt eða árlegt gjald fá meðlimir aðgang að ýmsum fríðindum, þar á meðal ótakmarkaða ókeypis afhendingu á gjaldgengum hlutum, eldsneytisafslætti og þægindin við að skanna og versla í farsíma. Walmart Plus miðar að því að auka verslunarupplifun fyrir viðskiptavini sína með því að veita aukin þægindi og verðmæti.

Hvað er Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus er aftur á móti meðlimaáætlun í boði Sam's Club, vöruhúsaklúbbs í eigu Walmart. Með árgjaldi fá meðlimir aðgang að ýmsum fríðindum, svo sem snemmbúinn verslunartíma, peningaverðlaun fyrir gjaldgeng kaup, ókeypis sendingu á flestum netvörum og viðbótarafslátt af völdum þjónustu. Sam's Club Plus er hannað til að koma til móts við þarfir fjöldakaupenda og eigenda lítilla fyrirtækja og bjóða þeim umtalsverðan sparnað og einkafríðindi.

Hver er munurinn á Walmart Plus og Sam's Club Plus?

Þó að bæði forritin bjóði meðlimum sínum fríðindum, þá er athyglisverður munur á Walmart Plus og Sam's Club Plus. Walmart Plus leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum þægindi og hversdagsleg nauðsyn, með ríka áherslu á ókeypis afhendingu. Á hinn bóginn miðar Sam's Club Plus á fjöldakaupmenn og eigendur lítilla fyrirtækja og býður þeim aðgang að fjölbreyttu úrvali af vörum í stærra magni á afslætti.

Að lokum, Walmart Plus og Sam's Club Plus kunna að deila líkt og aðildaráætlunum sem Walmart býður upp á, en þau koma til móts við mismunandi þarfir viðskiptavina. Walmart Plus miðar að því að veita daglegum kaupendum þægindi og gildi, en Sam's Club Plus miðar á fjöldakaupmenn og eigendur lítilla fyrirtækja. Óháð því hvaða forrit þú velur, bæði bjóða upp á einkarétt sem getur aukið verslunarupplifun þína.