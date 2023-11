By

Er hnerri einkenni Covid?

Í miðri áframhaldandi Covid-19 heimsfaraldri er mikilvægt að vera upplýstur um hin ýmsu einkenni sem tengjast vírusnum. Hnerri, sem er algengt á kvef- og flensutímabilum, hefur látið marga velta því fyrir sér hvort það sé líka einkenni Covid-19. Við skulum kafa ofan í þessa spurningu og varpa ljósi á málið.

Hver eru algeng einkenni Covid-19?

Áður en þú svarar hnerrafyrirspurninni er mikilvægt að skilja dæmigerð einkenni Covid-19. Algengustu einkennin sem greint hefur verið frá eru hiti, hósti, mæði, þreyta, vöðva- eða líkamsverkur, hálsbólga, bragð- eða lyktarleysi, höfuðverkur og stífla eða nefrennsli. Þessi einkenni koma venjulega fram innan 2-14 daga eftir útsetningu fyrir veirunni.

Getur hnerri verið einkenni Covid-19?

Þó að hnerri sé einkenni sem oft tengist öndunarfærasjúkdómum, svo sem kvef eða ofnæmi, er það venjulega ekki talið aðaleinkenni Covid-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) telja ekki upp hnerra sem aðaleinkenni veirunnar. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að Covid-19 einkenni geta verið mismunandi eftir einstaklingum og sumir einstaklingar geta fundið fyrir hnerri sem hluta af heildareinkennasniði þeirra.

Af hverju er hnerri ekki talið vera aðaleinkenni?

Hnerri stafar fyrst og fremst af ertingu eða bólgu í nefgöngum, sem venjulega er tengt ofnæmi eða kvefi. Covid-19 hefur fyrst og fremst áhrif á öndunarfæri og veldur einkennum eins og hósta og mæði. Hnerri er ekki dæmigert öndunarfæraeinkenni veirunnar, þess vegna er það ekki talið vera aðal vísbending.

Hvað ætti ég að gera ef ég finn fyrir hnerri ásamt öðrum einkennum?

Ef þú finnur fyrir hnerri ásamt öðrum einkennum sem almennt tengjast Covid-19 er ráðlegt að hafa samráð við heilbrigðisstarfsmann. Þeir munu geta metið einkenni þín, veitt leiðbeiningar og mælt með viðeigandi prófun ef þörf krefur. Það er mikilvægt að muna að Covid-19 próf er áreiðanlegasta leiðin til að staðfesta eða útiloka sýkingu.

Að lokum, þó að hnerra sé ekki talið aðaleinkenni Covid-19, þá er alltaf nauðsynlegt að vera vakandi og meðvitaður um allar breytingar á heilsu þinni. Ef þú finnur fyrir einhverjum einkennum sem tengjast veirunni er best að leita til læknis og fylgja ráðlögðum leiðbeiningum til að vernda þig og aðra fyrir hugsanlegri smiti.

Skilgreiningar:

– Covid-19: kransæðaveirusjúkdómurinn 2019, af völdum alvarlega bráða öndunarfæraheilkennisins coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Einkenni: Líkamleg eða andleg einkenni sem gefa til kynna tilvist tiltekins ástands eða sjúkdóms.

- Kvef: Væg veirusýking í nefi og hálsi sem veldur hnerri, hósta og þrengslum.

- Ofnæmi: Óeðlileg ónæmissvörun við efnum (ofnæmi) sem eru venjulega skaðlaus flestum.

- Öndunarfæri: Líffærin og vefirnir sem taka þátt í öndun, þar á meðal lungu, öndunarvegi og nefgangar.

– Heilbrigðisstarfsmaður: Þjálfaður einstaklingur sem veitir sjúklingum læknishjálp og ráðgjöf.