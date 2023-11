By

Er Lowes í eigu Walmart?

Í heimi smásölurisa er auðvelt að ruglast á því hvaða fyrirtæki eiga hver. Ein algeng spurning sem vaknar oft er hvort Lowe's, hin vinsæla heimilisvöruverslun, sé í eigu Walmart. Við skulum kafa ofan í þetta efni og hreinsa út allar ranghugmyndir.

Eignarhaldið:

Nei, Lowe's er ekki í eigu Walmart. Þessir tveir smásölurisar eru aðskildar einingar með eigin eignarhald. Lowe's Companies, Inc., almennt þekktur sem Lowe's, er hlutafélag skráð í kauphöllinni í New York. Á hinn bóginn rekur Walmart Inc., einnig opinbert fyrirtæki, sína eigin verslanakeðju.

Um Lowe's:

Lowe's er þekkt amerísk endurbóta- og heimilistækjaverslun sem býður upp á mikið úrval af vörum fyrir DIY áhugafólk, húseigendur og verktaka. Lowe's, sem var stofnað árið 1946, hefur vaxið og orðið næststærsti smásali fyrir endurbætur á heimilinu í Bandaríkjunum, með þúsundir verslana um allt land. Fyrirtækið leggur áherslu á að veita viðskiptavinum gæðavöru, einstaka þjónustu og sérfræðiráðgjöf fyrir heimilisbætur.

Um Walmart:

Walmart, stofnað árið 1962, er stærsti smásali heims. Það rekur keðju stórmarkaða, lágvöruverðsverslana og matvöruverslana í ýmsum löndum. Walmart er þekkt fyrir stefnu sína um „lágt hversdagsverð“ og býður upp á breitt úrval af vörum á viðráðanlegu verði. Fyrirtækið hefur umtalsverða viðveru í Bandaríkjunum og er stór aðili í alþjóðlegum smásöluiðnaði.

FAQ:

Sp.: Eru einhver tengsl á milli Lowe's og Walmart?

A: Þó Lowe's og Walmart séu bæði smásölurisar, þá eru engin bein tengsl eða eignatengsl milli fyrirtækjanna tveggja.

Sp.: Get ég fundið svipaðar vörur hjá Lowe's og Walmart?

A: Já, bæði Lowe's og Walmart bjóða upp á margs konar endurbætur á heimilinu, þó að vöruval þeirra og verðlagsaðferðir geti verið mismunandi.

Sp.: Hvort fyrirtæki er stærra, Lowe's eða Walmart?

A: Walmart er umtalsvert stærra en Lowe hvað varðar tekjur, fjölda verslana og alþjóðlega viðveru.

Að lokum eru Lowe's og Walmart aðskildar einingar með eigin eignarhald. Þó að bæði fyrirtækin starfi í smásöluiðnaðinum hafa þau sérstakt viðskiptamódel og áætlanir. Svo næst þegar þú ert að skipuleggja endurbætur á heimilinu, þá veistu hvert þú átt að stefna – Lowe's fyrir DIY þarfir þínar og Walmart fyrir hversdagsvörur á lágu verði.