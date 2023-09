Intel gefur út uppfærslu á grafíkbílstjóra fyrir Starfield leikmenn

By

Intel hefur sett á markað nýjan grafíkrekla, útgáfu 31.0.101.4672, sem er sérstaklega hannaður fyrir notendur Arc A-Series og Iris Xe GPU sem eru að spila leikinn Starfield sem er eftirvæntingarfullt. Þessi uppfærsla tekur á nokkrum vandamálum sem leikmenn hafa lent í, þar á meðal hraðari hleðslutíma, bættum stöðugleika og minni sjónrænum gripum.

Við kynningu á Starfield í snemmtækum aðgangi stóðu Intel Arc skjákortaeigendur frammi fyrir fjölmörgum bilunum og villum sem skemmdu leikupplifun þeirra. Sum þessara atriða voru sérstaklega áberandi, svo sem að leikurinn komst ekki í gang eða hrundi skömmu eftir að hann var settur. Áður kom það á óvart að Intel væri ekki með leikjatilbúinn rekla tilbúinn fyrir þennan titil sem mikil eftirvænting var, miðað við afrekaskrá þeirra í að útvega uppfærða rekla og fínstillingar.

Hins vegar var beta reklauppfærsla gefin út fyrir nokkrum dögum, sem gerir Arc GPU notendum kleift að kafa loksins inn í leikinn, þó á fyrstu stigum þess. Intel hefur staðfest að þessi beta bílstjóri muni gangast undir frekari betrumbót og stilla til að tryggja hámarksafköst.

Nýjasti grafísku rekillinn, 31.0.101.4672 WHQL, tekur á nokkrum sérstökum vandamálum tengdum Starfield, þar á meðal verulega styttingu á hleðslutímum leikja, auknum stöðugleika og lagfæringum fyrir áferðarspillingu og senuflökt.

Þrátt fyrir þessar lagfæringar eru enn þekkt vandamál í leiknum sem Intel vinnur virkan að, eins og óstöðugleiki forrita á ákveðnum svæðum, flökt á áferð á ljósgjafa og litlar áferðarupplýsingar á tilteknum hlutum. Intel er einnig að taka á vandamálum með aðra hugbúnaðartitla, þar á meðal Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI og Adobe After Effects.

Ennfremur er Intel að rannsaka óútskýrðar aukningar á viftuhraða fyrir Arc GPU. Spilarar ættu að halda áfram að velja háforstilltu eða lægri stillingar til að fá sem bestan stöðugleika.

Fyrir yfirgripsmikla greiningu á frammistöðu Starfield á ýmsum skjákortum sem gefin voru út frá 2017 til dagsins í dag, skoðaðu Starfield PC Performance handbókina okkar.

Heimildir:

– Intel Graphics Driver 31.0.101.4672 útgáfuskýrslur (PDF)

– Titill: Intel gefur út uppfærslu á grafíkbílstjóra fyrir Starfield leikmenn