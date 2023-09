Hvernig á að klára Night Elf Heritage Quest línuna í World of Warcraft

By

Night Elf Heritage quest línan í World of Warcraft býður leikmönnum upp á að vinna sér inn sérstaka herklæði. Hins vegar hefur ein leit sérstaklega, „Stepping into the Shadows,“ valdið ruglingi og gremju hjá leikmönnum. Hér er leiðarvísir um hvernig á að klára þetta verkefni og halda áfram með Night Elf Heritage quest línunni.

Í „Stepping into the Shadows“ þurfa leikmenn að slökkva sex Felflame Braziers og „uppgötva hvað leynist í djúpum Shadow Hold“. Meginmarkmið þessarar leitar er að fylgja Maiev Shadowsong í gegnum Shadow Hold. Það er mikilvægt að hafa í huga að Maiev gengur á mjög hægum hraða og leikmenn verða að vera við hlið hennar alla leiðina.

Meðan á fylgdinni stendur verða leikmenn að vera innan bláu hvelfingarinnar sem umlykur Maiev. Að yfirgefa hvelfinguna mun leiða til þess að Maiev skammar leikmanninn og stoppar í smá stund þar til þeir snúa aftur. Ef leikmenn yfirgefa hvelfinguna í langan tíma þurfa þeir að yfirgefa leitina og byrja upp á nýtt.

Þegar leikmenn fara yfir Shadow Hold með Maiev verða þeir líka að slökkva á grænu Felflame Braziers sem hún bendir á á leiðinni. Þegar búið er að slökkva á sex eldavélum og leikmenn ná neðst í Shadow Hold, munu þeir fá kredit fyrir að hafa lokið verkefninu.

Það er mikilvægt að hafa í huga að leikmenn geta ekki drepið Orc Warlock að nafni Cultist Nethus, sem er staðsettur neðst í Shadow Hold, áður en þeir fylgja Maiev alla leið niður. Leikmenn verða að vera við hlið Maiev þar til þeir ná til Cultist Nethus.

Ef leikmenn sigra Cultist Nethus fyrir mistök áður en þeir klára fylgdina, þurfa þeir að yfirgefa leitina og byrja upp á nýtt. Hins vegar, þegar „Stepping into the Shadows“ er lokið, samanstendur restin af leitarkeðjunni aðallega af kvikmyndagerð og auðveldum markmiðum.

Það getur verið áskorun að klára Night Elf Heritage quest línuna, en með þessari handbók munu leikmenn geta farið í gegnum „Stepping into the Shadows“ og haldið áfram ferð sinni til að vinna sér inn Night Elf Heritage brynjuna.

