Stjarneðlisfræðingurinn Brian May, best þekktur sem aðalgítarleikari hinnar goðsagnakenndu rokkhljómsveitar Queen, hefur lagt mikið af mörkum til OSIRIS-REx verkefnis NASA. May, sem er með doktorsgráðu í stjarneðlisfræði, hefur tekið þátt í að kortleggja smástirnið Bennu, sem verkefninu er ætlað að sækja sýni úr.

Samstarf May við NASA hófst árið 2015 þegar hann vann að New Horizons verkefninu, sem sendi geimfar til að fljúga með Plútó. Hann bjó til fyrstu hágæða steríómyndina af Plútó og sýndi hæfileika sína ekki aðeins sem rokktónlistarmaður heldur einnig sem stjarneðlisfræðingur.

Í OSIRIS-REx verkefninu vann May við hlið vísindamannsins Claudiu Manzoni að því að búa til raunhæfar þrívíddarmyndir af geimferðum. Með því að nota þessar myndir hjálpaði May að kortleggja Bennu og finna öruggt lendingarsvæði fyrir rannsakann sem myndi safna smástirnisýninu. Sérfræðiþekking hans og nýstárleg nálgun vakti hrifningu verkefnisstjórans Dante Lauretta, sem lýsti hljómflutningstækjum May sem „frábæru tæki“ sem aðstoðaði við leitina að hentugum lendingarstað.

Hollusta May við vísindi og geimkönnun er augljós í þátttöku hans í verkefnum NASA. Ástríða hans fyrir stjörnufræði varð til þess að hann lagði stund á doktorsgráðu í stjarneðlisfræði og hann heldur áfram að leggja sitt af mörkum á þessu sviði á sama tíma og hann leggur varanlegt framlag til tónlistarheimsins sem lagasmiður fyrir Queen.

Lending OSIRIS-REx sýnishylkisins í Utah eyðimörkinni 24. september mun marka mikilvægan áfanga í verkefni NASA til að koma smástirnisýni aftur til jarðar. Framlag Brian May til verkefnisins varpar ljósi á einstök mót tónlistar og vísinda og sýnir hæfileika og fjölbreytta hagsmuni einstaklinga í iðju þeirra utan aðal sérfræðisviðs þeirra.

