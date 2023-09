Umbreyta heitu lofti í drykkjarvatn: Ný bylting í vatnsuppskeru

By

Vísindamenn við háskólann í Texas í Austin hafa náð umtalsverðum árangri í leitinni að því að búa til lausn á vatnsskorti. Í nýjustu rannsóknum sínum, sem birtar voru í Proceedings of the National Academy of Sciences, hafa þeir þróað sameindalega hannað vatnsgel sem getur dregið hreint drykkjarvatn úr heitu lofti með því að nota eingöngu sólarorku.

Vatnsgelið gerir kleift að vinna vatn hratt og á skilvirkan hátt úr andrúmsloftinu, jafnvel við hitastig allt að 104 gráður á Fahrenheit, sem gerir það hentugt fyrir svæði sem upplifa umfram hita og takmarkaðan aðgang að hreinu vatni. Með þessari tækni myndu einstaklingar geta sótt vatn einfaldlega með því að setja tæki utandyra, án þess að þörf væri á aukinni orkunotkun.

Hydrogelið getur framleitt á milli 3.5 og 7 kíló af vatni á hvert kíló af hlaupefni, allt eftir rakastigi. Það sem aðgreinir þessar rannsóknir er aðlögunarhæfni hýdrógelsins í örgel, sem eykur til muna hraða og skilvirkni vatnstöku og losunar. Með því að umbreyta hýdrógelinu í örstærðar agnir hafa vísindamennirnir þróað mjög duglegt sorpefni sem getur aukið vatnsframleiðslu verulega í gegnum margar daglegar lotur.

Stækkun tækninnar er næsta mikilvæga skrefið. Vísindamennirnir ætla að breyta niðurstöðum sínum í ódýra, flytjanlega lausn til að búa til hreint drykkjarvatn sem hægt er að nýta um allan heim. Þessi þróun gæti verið lífsbreytandi fyrir íbúa sem skortir grunnaðgang að hreinu vatni, eins og í Eþíópíu, þar sem næstum 60% íbúanna standa frammi fyrir þessari áskorun.

Framtíðaráætlanir fyrir tæknina fela í sér að fínstilla verkfræði örgellanna til að bæta skilvirkni enn frekar. Rannsakendur eru einnig að kanna notkun lífrænna efna til að draga úr framleiðslukostnaði. Hins vegar eru enn áskoranir við að stækka framleiðslu á ísogsefni og tryggja endingu vörunnar. Að auki eru tilraunir í gangi til að búa til færanlegar útgáfur af tækinu fyrir ýmsar umsóknaraðstæður.

Þessi bylting hefur tilhneigingu til að vera leiðarljós vonar fyrir svæði sem verða fyrir áhrifum af vatnsskorti. Hæfnin til að breyta heitu lofti í drykkjarvatn með sólarorku færir okkur skrefi nær sjálfbærri lausn sem getur dregið úr vatnsskortsvandamálum um allan heim.

Málsmeðferð um National Academy of Sciences