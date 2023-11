Spennan hefst: Steam Black Friday salan er hér!

Útsalan á Steam Black Friday sem beðið er eftir með mikilli eftirvæntingu er formlega hafin og býður leikmönnum upp á vikulanga eyðslu af ótrúlegum tilboðum á fjölmörgum vinsælum titlum. Frá og með 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET lofar salan að vera skemmtun fyrir leikjaáhugamenn um allan heim. Þessi langþráða viðburður mun standa til XNUMX. nóvember og gefur leikmönnum nægan tíma til að dekra við uppáhalds dægradvölina sína á komandi hátíðartímabili.

Þó að heill listi yfir leiki með afslætti verði fyrst birtur þegar salan hefst, hefur Steam gefið okkur hrífandi innsýn í hvers má búast við í gegnum spennandi kerru sem sýnir úrval leikja sem taka þátt í viðburðinum. Uppstillingin er áhrifamikil blanda af ástsælum sígildum og nýlegum stórmyndum. Eldri gimsteinar eins og Terraria og Hunt: Showdown munu deila sviðsljósinu ásamt nýrri útgáfum eins og The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales og Starfield, sem lofa fjölbreytt úrval valkosta fyrir alla leikjasmekk.

Með nýlegri kynningu á mjög eftirsótta Steam Deck OLED, sem hefur vakið áhuga handtölvuleikjaáhugamanna, horfa margir ákaft eftir sölu á hugsanlegum afslætti á leikjum sem eru samhæfðir við hið vinsæla tæki. Það er líka eftirvænting varðandi hugsanlegan afslátt á tækinu sjálfu, þar sem spilarar hlakka til að auka leikjaupplifun sína með þessu háþróaða handfestukerfi.

Enn er óvíst að nýrri titlar, eins og Like A Dragon: The Man Who Erased His Name og Call Of Duty: Modern Warfare 3, séu teknir inn í söluna. Fyrri sala hefur sýnt misjafnan árangur fyrir nýlegar útgáfur, þar sem sumar hafa verið útilokaðar að öllu leyti eða fengið lágmarksafslátt miðað við aðra titla. Hins vegar er eftirvæntingin mikil þar sem spilarar bíða spenntir eftir tilkynningu um framboð þessara eftirsóttu leikja og hugsanlega afslætti.

Þegar leikjasamfélagið fagnar komu Steam Black Friday-sölunnar fyllir spennan loftið. Með aðlaðandi tilboðum, afslætti og frábæru úrvali leikja gerir þessi viðburður leikmönnum kleift að stækka bókasöfn sín og kanna ný ævintýri án þess að brjóta bankann. Vertu tilbúinn til að grípa uppáhalds titlana þína og leggja af stað í spennandi stafræn ferðir sem munu halda þér skemmtun yfir hátíðarnar og víðar!

Algengar spurningar

1. Hvenær byrja Steam Black Friday salan?

Steam Black Friday salan hefst í dag og hefst klukkan 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMXAM PT / XNUMXPM ET.

2. Hversu lengi mun Steam Black Friday salan endast?

Útsalan stendur yfir í nákvæmlega eina viku og lýkur 28. nóvember á sama tíma og hún hófst.

3. Hvaða leiki getum við búist við að sjá í sölu?

Þó að allur listi yfir leiki sem taka þátt í sölunni verði fyrst birtur þegar hún byrjar, hefur stikla sem Steam gaf út gefið innsýn í nokkra titla eins og Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Maður: Miles Morales og Starfield.

4. Verður Steam Deck OLED afsláttur meðan á útsölunni stendur?

Afslættir á Steam Deck OLED sjálfum hafa ekki verið staðfestir, en margir spilarar vonast eftir hugsanlegum verðlækkunum sem myndi auka leikupplifun sína.

5. Verða nýrri titlar eins og Like A Dragon: The Man Who Erased His Name og Call Of Duty: Modern Warfare 3 með í sölunni?

Það er enn óvíst hvort nýrri titlar verði hluti af sölunni, þar sem fyrri sala hefur sýnt misjafnan árangur fyrir nýlegar útgáfur. Hins vegar bíða leikmenn spenntir eftir öllum tilkynningum um framboð þeirra og hugsanlega afslætti.