WoW Dragonflight þáttaröð þrjú: Nýjar dýflissur kynntar fyrir Mythic+ Dungeon Pool

Næsta þriðja þáttaröð World of Warcraft Dragonflight lofar spennandi nýjum ævintýrum fyrir leikmenn, sérstaklega í Mythic+ dýflissulauginni. Í samræmi við þá hefð að koma aftur með klassískar dýflissur frá fyrri stækkunum, kynnir þáttaröð þrjú hressandi úrval af dýflissum, án endurtekningar frá Dragonflight eða fyrri stækkunum. Í fyrsta skipti í þessari stækkun verða nýjar dýflissur gefnar út í Dragonflight einnig með í Mythic+ lauginni, sem býður spilurum tækifæri til að kanna hina spennandi Dawn of the Infinite.

Dawn of the Infinite, ný megadungeon, er skipt í tvo vængi á Mythic+ erfiðleika, hver með fjórum yfirmönnum. Samhliða þessari spennandi viðbót bætast sex aðrar dýflissur í blönduna. Þar á meðal eru uppáhald í gamla skólanum eins og Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom og Throne of the Tides.

Þriðja þáttaröð sýnir skuldbindingu Blizzard um að fella þemaþætti frá áframhaldandi plástri inn í Mythic+ dýflissurnar. Dýflissur eins og Darkheart Thicket og The Everbloom eru fullkomlega í takt við Druid-eðli Patch 10.2, sem gerir þau yfirgripsmikil val. Fræðitengsl Darkheart Thicket við Emerald Dream og sterka þemasamsvörun Neltharion's Lair á tímabili tvö undirstrika þá vígslu Blizzard að viðhalda spennandi leikupplifun.

Hvað varðar framsetningu, þá taka Battle of Azeroth og Legion stækkun sviðsljósið með tveimur dýflissum hvor. Hins vegar, fjarvera dýflissu frá Mists of Pandaria stækkuninni heldur áfram annað tímabilið í röð. Þó Cataclysm snúi aftur með því að bæta við Throne of the Tides, hafa leikmenn enn ekki séð Mythic+ dýflissur úr fyrstu þremur útgáfum leiksins: Classic, The Burning Crusade og Wrath of the Lich King.

Þrátt fyrir að ekki sé enn tilkynnt um nákvæma útgáfudag fyrir Dragonflight árstíð þrjú, geta leikmenn búist við komu þess á fjórða ársfjórðungi 2023, sem hefur með sér fjölda spennandi nýrra áskorana og ævintýra.

Skilgreiningar:

Mythic+: Krefjandi háttur í World of Warcraft dýflissum sem eykur erfiðleika og umbun, gefur kraftmeiri og krefjandi kynni en grunndýflissuna.

Dawn of the Infinite: Nýtt „megadungeon“ í Dragonflight stækkun World of Warcraft, skipt í tvo vængi með fjórum yfirmönnum hver í Mythic+ erfiðleika.

Þemaþættir: Frásagnar-, fagurfræðilegir eða leikjaþættir sem falla að meginþema eða sögu útvíkkunar eða plásturs.

Emerald Dream: Sérstakt ríki innan World of Warcraft fróðleiks, sem táknar gróskumikla og ótamda fegurð náttúrunnar.

Heimildir:

Höfundur: Michael Kelly

Heimildargrein: World of Warcraft Dragonflight þáttaröð þrjú Mythic+ dýflissulaug inniheldur engar endurtekningar, nýjar dýflissur frá stækkuninni