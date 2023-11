Destiny 2 tekur á móti hvíta úlfnum: Ný bylgja samvinnu

Destiny 2 leikmenn, fagnið! Bungie hefur nýlega tilkynnt um spennandi samstarf við hina frægu RPG CD Projekt Red, The Witcher 3. Þrjú ný brynjasett eru að bjóða upp á einstakt ívafi fyrir leikmenn, sem gerir þér kleift að líkja eftir hinum helgimynda Geralt of Rivia. Hins vegar er galli: þessi nýju skinn koma á sama tíma og Destiny 2 er að upplifa lægsta punktinn í mörg ár.

Í fréttatilkynningu afhjúpaði Bungie komu þessa samstarfs í leiknum, samhliða Season of the Wish þann 28. nóvember. "Forráðamenn geta breyst í skrímsladrepa með nýjum snyrtivörum innblásnar af Geralt of Rivia," tilkynnti Bungie. Samhliða brynjuskreytingum geta leikmenn líka búist við draugaskel, skipi, Sparrow, emote og finisher til að fullkomna krossupplifunina.

Þó að nákvæmar upplýsingar um verð á brynjusettunum hafi ekki enn verið birtar, hefur fyrri samstarf, eins og með Assassin's Creed, venjulega verið verðlagður á $20 fyrir hvert sett. Ef það sama á við hér geta leikmenn búist við að eyða $60 til að eignast öll þrjú settin, án þess þó að taka með í reikninginn kostnaðinn við Ghost skelina og aðra hluti. Sérstaklega var ekki hægt að kaupa fyrri crossover-sett með gjaldmiðli í leiknum, sem þýðir að raunverulegir peningar eru eina leiðin til að fá þá.

Fyrir aðdáendur The Witcher sérleyfisins eru þessi nýju skinn án efa heillandi. Hins vegar hefði kynning þeirra ekki getað komið á erfiðari tíma fyrir Destiny 2. Leikurinn hefur staðið frammi fyrir ólgusömu ári, sem náði hámarki með ákvörðun Bungie að segja upp 100 starfsmönnum, skorti 45 prósenta tekjuáætlun og seinkaði The Final Shape stækkun um þrjá mánuði. Þar sem leikmannafjöldi er í lágmarki á Steam, hefur gremjan sem fyrir er innan samfélagsins aðeins aukist.

Þegar við horfum fram á veginn til Season of the Wish, sem lofar að leysa upp Destiny 2 leyndardóm sem nær fimm ár aftur í tímann, vofir yfir óvissa um framtíð leiksins. Útgáfan um dýr brynjusett heldur áfram að vera sár liður fyrir samfélagið. Til að draga úr óánægjunni bauð Destiny 2 upp á eitt af nýju brynjasettunum ókeypis í september síðastliðnum. Hins vegar, eins og Forbes rithöfundurinn Paul Tassi leggur áherslu á, mun það án efa vera krefjandi verkefni að sannfæra leikmenn um að fjárfesta í öðru samstarfi svo fljótt eftir uppsagnir starfsmanna, burtséð frá sjónrænu aðdráttarafl nýju settanna.

FAQ:

1. Hvað munu nýju Witcher-innblásnu brynjusettin kosta?

Nákvæmar upplýsingar um verð hafa ekki verið gefnar upp enn, en miðað við fyrri samvinnu geta leikmenn búist við að settin verði verðlögð á um það bil $20 hvert.

2. Er hægt að eignast brynjusett með gjaldmiðli í leiknum?

Nei, hefðbundið hefur crossover sett aðeins verið hægt að kaupa með raunverulegum peningum, ekki gjaldmiðli í leiknum.

3. Hvers vegna hefur Destiny 2 staðið frammi fyrir áskorunum?

Destiny 2 hefur upplifað stormasamt ár, þar á meðal uppsagnir, horfur á tekjuáætlun og tafir á stækkunum.

4. Hvaða tilraunir hafa verið gerðar til að bregðast við óánægju leikmanna?

Til að reyna að draga úr reiðinni bauð Destiny 2 eitt af nýju brynjusettunum ókeypis í september.