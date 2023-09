World of Warcraft's Patch 10.2: Guardians of the Dream

By

World of Warcraft leikmenn bíða spenntir eftir komandi Patch 10.2, sem ber titilinn Guardians of the Dream. Þessi stóri efnisplástur mun fara með leikmenn í ný ævintýri í töfrandi ríki Emerald Dream.

Emerald Dream er mikilvægur hluti af heimspeki í World of Warcraft, sem er í eðli sínu tengdur heimi Azeroth. Í þessum plástri munu spilarar fá tækifæri til að skoða hluta af draumnum í hreinu ástandi, sem er stærsta lýsingin á draumnum sem sést hefur hingað til.

Guardians of the Dream mun kynna nýtt svæði sem veitir leikmönnum nýtt umhverfi til að kanna og taka þátt í. Að auki verða nýjar athafnir í heiminum, árás og Dragonriding námskeið, táknmyndir og fjall.

Einn af lykileiginleikum þessa plásturs er Superbloom almenningsviðburðurinn. Spilarar munu sameina krafta sína með fornri sem heitir Sprucecrown til að rækta tré og öðlast tímabundna krafta frá draumnum til að aðstoða við verkefni þeirra. Það verður líka ný fylking sem kallast Dream Wardens, sem býður leikmönnum upp á einstakt frægðarbraut og verðlaun.

Plásturinn mun kafa lengra í sögu frummannanna, sem hafa verið að grípa illmenni í Dragonflight stækkuninni. Það býður upp á tækifæri fyrir leikjaframleiðendur að kynna nýja óvini og áskoranir sem eru byggðar á meðvitund leikmannanna.

Fyrir aðdáendur næturálfakapphlaupsins getur kynning á heimstrénu á Drekaeyjum ekki komið í stað Darnassus, en það býður upp á nýjan aðgerðargrundvöll þar sem þeir geta byrjað að lækna sárin sem þeir hafa orðið fyrir.

Þó að enn eigi eftir að opinbera endanlega yfirmann Dragonflight árásarinnar, hefur Blizzard gefið í skyn möguleika á framtíðarsögum. Spilarar geta búist við öðrum stórum plástri til að fylgja Guardians of the Dream, þar sem sagan heldur áfram að þróast.

Patch 10.1.7, sem inniheldur Heritage Armor quests fyrir Forsaken og night elves, hefur þegar verið hleypt af stokkunum af Blizzard. Útgáfudagur Guardians of the Dream hefur ekki verið tilkynntur enn, en hann verður fljótlega tiltækur til prófunar á heimsveldunum.

