New Game Studios Shine á TIGA Awards 2023

Breska viðskiptastofnunin TIGA hélt nýlega sína árlegu verðlaunahátíð og heiðraði framúrskarandi árangur í leikjaiðnaðinum. Verðlaunin í ár sýndu nýsköpun og sköpunargáfu nýrra leikjastofnana og lögðu áherslu á framlag þeirra til síbreytilegrar leikjalandslags.

Dlala Studios stóð uppi sem sigurvegari úr athöfninni, sem hlaut hin virtu verðlaun leik ársins fyrir grípandi sköpun sína, Disney Illusion Island. Þessi heillandi leikur tryggði sér ekki aðeins efsta heiðurinn heldur hlaut hann einnig titilinn besti félagsleikurinn, heillaði leikmenn með yfirgripsmikilli spilamennsku og grípandi söguþræði.

Ustwo Games stóðu uppi sem annar áberandi sigurvegari og hlaut viðurkenningu í tveimur flokkum. Með umhugsunarverðum leik sínum, Desta: The Memories Between, vann Ustwo Games ekki aðeins fjölbreytileikaverðlaunin heldur einnig verðlaunin fyrir Creativity in Games. Desta: The Memories Between kafar í nýjar víddir sagnagerðar og býður leikmönnum upp á ferska og yfirgripsmikla leikupplifun.

Sumo Digital, áberandi stúdíó sem er þekkt fyrir einstakt handverk sitt, tryggði sér verðlaunin fyrir besta stóra stúdíóið, til vitnis um hollustu þeirra og hæfileika. Að auki gerðu þeir einnig tilkall til heiðurs að vera fyrsti viðtakandinn í nýjum flokki fyrir bestu hæfileikaþróunarverkefni. Skuldbinding Sumo Digital til að hlúa að hæfileikum og stuðla að vexti innan iðnaðarins hefur hlotið verðskuldaða viðurkenningu.

TIGA verðlaunin 2023 kynntu tvo nýja flokka til að fagna afburðum á mismunandi sviðum. Playground Games unnu Commitment to Workplace Wellbeing Award, sem sýna hollustu þeirra við að hlúa að jákvæðu vinnuumhverfi. Á sama tíma var Rocksteady Studios heiðrað með skuldbindingu við ESG verðlaunin fyrir sjálfbæra og ábyrga starfshætti.

Viðurkenningin náði út fyrir vinnustofur til ótrúlegra einstaklinga sem hafa lagt mikið af mörkum til leikjaiðnaðarins. Mannaðamálastjóri Playground Games, Geraldine Cross, fékk framúrskarandi einstaklingsverðlaunin, sem viðurkennir einstaka forystu hennar og framlag til velgengni fyrirtækisins. John Tearle, forstjóri Flix Interactive, fékk verðlaunin fyrir framúrskarandi leiðtoga, sem viðurkennir framsýna nálgun hans á leikjaþróun.

TIGA verðlaunaafhendingin 2023 var afar vel heppnuð, en meira en 350 þátttakendur komu saman á hinu virta Troxy London. Sigurvegarar þessa árs tákna nýja bylgju hæfileika og nýsköpunar í leikjaiðnaðinum, sem þrýstir út mörkum og heillar leikmenn um allan heim.

FAQs

1. Hvað eru TIGA verðlaunin?

TIGA verðlaunin eru árlegur viðburður sem viðurkennir ágæti og nýsköpun innan leikjaiðnaðarins í Bretlandi.

2. Hvaða leikur hlaut verðlaunin fyrir leik ársins á TIGA-verðlaununum 2023?

Disney Illusion Island, þróuð af Dlala Studios, var krýnd leikur ársins á TIGA Awards 2023.

3. Hvaða stúdíó hlaut verðlaunin fyrir besta litla stúdíóið?

Verðlaunin fyrir besta litla stúdíóið hlutu Dlala Studios fyrir ótrúlegt framlag þeirra til leikjaiðnaðarins.

4. Hver vann Creativity in Games verðlaunin?

Ustwo Games var heiðraður með Creativity in Games verðlaununum fyrir grípandi sköpun sína, Desta: The Memories Between.

5. Hvaða stúdíó hlaut verðlaunin fyrir besta hæfileikaþróunarverkefnið?

Sumo Digital varð fyrsti viðtakandi verðlauna fyrir besta hæfileikaþróunarverkefnið á TIGA Awards 2023, sem sýnir skuldbindingu þeirra til að hlúa að hæfileikum innan leikjaiðnaðarins.