Útgefandi Aniplex hefur tilkynnt um nýjan borðspilsleik sem ber titilinn Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! fyrir Nintendo Switch. Þessi leikur á að koma út árið 2024 og er byggður á hinni geysivinsælu anime og manga seríu Demon Slayer. Hins vegar, eins og er, verður það aðeins fáanlegt í Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! fylgir fyrstu tölvuleikjaaðlögun sérleyfisins, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, sem kom á markað árið 2021 og kom til Nintendo Switch árið 2022. Þó að upplýsingar um Mezase! Saikyou Taishi! eru takmörkuð eins og er, tilkynningarkerrunni og opinbera Demon Slayer vefsíðan bjóða upp á innsýn í hverju leikmenn geta búist við.

Ólíkt fyrri bardagaleikjaaðlögun, Mezase! Saikyou Taishi! virðist einbeita sér meira að borðspilalíkri upplifun, sem gæti hugsanlega sótt innblástur frá hinni vinsælu Mario Party seríu. Þrátt fyrir að tilteknar leikaðferðir hafi ekki verið opinberaðar geta aðdáendur Demon Slayer búist við yfirgripsmikilli og grípandi upplifun svipað og bardagaleikurinn sem hefur fengið góðar viðtökur.

Þó að vestræn útgáfa hafi ekki verið staðfest er von um að aðdáendur utan Japans fái einnig tækifæri til að njóta Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Bæði Demon Slayer-áhugamenn geta deilt spennu sinni og eftirvæntingu fyrir leiknum í athugasemdunum.

