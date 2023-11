Af hverju notuð tækni ætti að vera valið þitt fyrir hátíðarinnkaup

By

Innkaupatímabilið yfir hátíðirnar er í fullum gangi og veiðimenn fylgjast spenntir með tilboðunum Black Friday og Cyber ​​Monday, sérstaklega fyrir raftæki. Hins vegar er leið til að sigra mannfjöldann og njóta samt verulegs afsláttar - með því að íhuga notaða tækni.

Samkvæmt Lucas Rockett Gutterman, forstöðumanni bandarísku PIRG's Designed to Last Campaign, hjálpar það að velja notað raftæki ekki aðeins til að ná verðum á Black Friday allt árið um kring heldur stuðlar það einnig að umhverfislegri sjálfbærni. Menntasjóður bandaríska almannahagsmunarannsóknahópsins (PIRG) hefur gefið út skýrslu þar sem lögð er áhersla á helstu þætti sem þarf að hafa í huga þegar endurnýjuð atriði eru keypt.

Gutterman útskýrir að oft sé lítill munur á notuðum rafeindabúnaði og nýjum. Þessi „opni kassi“ eða „eins og nýr“ merki gæti einfaldlega þýtt að hluturinn hafi verið endurnýjaður eftir að hafa verið skilað óopnuðum. Með því að versla skynsamlega og skilja hvernig þessi hugtök eru notuð af smásöluaðilum geturðu náð ótrúlegum tilboðum.

Ákveðnar græjur, eins og símar, spjaldtölvur, borðtölvur og fartölvur, henta sérstaklega vel í notuðum innkaupum. Til dæmis, þökk sé árangursríkri herferð PIRG, endast Google Chromebooks, fartölvur á viðráðanlegu verði sem eru mikið notaðar um allt land, nú í áratug í stað þess að renna út eftir aðeins nokkur ár.

Á hinn bóginn gætirðu viljað gæta varúðar þegar þú kaupir endurnýjuð sjónvörp og tölvuskjái. Þessar vörur hafa tilhneigingu til að vera fyrirferðarmeiri, viðkvæmari og krefjandi í viðgerð.

Þegar þú velur endurnýjaða hluti skaltu miða við hágæða vörur frá endingargóðum vörumerkjum. Með því að velja hluti sem eru smíðaðir til að endast og gætu hafa verið dýrari þegar þeir voru nýir, tryggir þú að þeir haldi áfram að þjóna þér vel sem notuð kaup.

Auk þess að njóta sparnaðar er það umhverfisvænt val að kaupa notaða tækni. Gutterman útskýrir að megnið af umhverfisáhrifum raftækja komi frá framleiðsluferli þeirra. Auðlindirnar, orkan og efnin sem þarf til að framleiða snjallsíma, heyrnartól, fartölvur og sjónvörp eru umtalsverð. Með því að kaupa endurnýjuð geturðu minnkað umhverfisfótspor snjallsíma, til dæmis um allt að 91%.

Áður en þú kaupir er mikilvægt að kynna þér skilastefnuna sem seljandinn gefur upp. Venjulega muntu hafa 30 daga skilafrest, þó hann gæti verið styttri í sumum tilfellum.

Tilbúinn til að kanna heim notaðrar tækni? Heimsæktu vefsíðu PIRG til að fá fleiri ráð og leiðbeiningar um að gera sem mest úr fríversluninni þinni á sama tíma og þú nýtir bæði veskið þitt og plánetuna.

FAQ:

Sp.: Af hverju ætti ég að íhuga að kaupa notaða tækni?

A: Að velja endurnýjaða hluti gerir þér kleift að njóta afsláttar allan ársins hring og stuðlar að sjálfbærni í umhverfinu, þar sem það dregur úr heildarumhverfisáhrifum raftækja.

Sp.: Hvaða gerðir af rafeindatækni henta fyrir notuð kaup?

A: Símar, spjaldtölvur, borðtölvur og fartölvur eru frábærir valkostir til að versla með notuðum fötum. Google Chromebook, sérstaklega, endast nú í 10 ár, þökk sé árangursríkri herferð PIRG.

Sp.: Eru allir endurgerðir hlutir þess virði að kaupa?

A: Þó að hægt sé að kaupa flest raftæki endurnýjuð er ráðlegt að forðast að kaupa endurnýjuð sjónvörp og tölvuskjái vegna stærðar þeirra, viðkvæmni og viðgerðaráskorana.

Sp.: Hvernig get ég tryggt að ég fái góða endurnýjuða vöru?

A: Leitaðu að vörumerkjum sem eru þekkt fyrir endingu og langlífi. Að velja hluti sem kunna að hafa verið dýrari þegar nýir tryggir gæði þeirra sem notuð innkaup.

Sp.: Hver er umhverfisávinningurinn af því að kaupa endurnýjuð raftæki?

A: Framleiðsla á rafeindabúnaði, þar á meðal snjallsímum, heyrnartólum, fartölvum og sjónvörpum, eyðir umtalsverðu fjármagni og orku. Með því að kaupa endurnýjaða hluti geturðu dregið úr umhverfisáhrifum um allt að 91%.

Sp.: Hvað ætti ég að hafa í huga varðandi ávöxtun?

A: Kynntu þér skilastefnu seljanda, þar sem hún getur verið mismunandi. Í flestum tilfellum muntu hafa 30 daga skilaglugga, en sumir seljendur geta boðið styttri tíma.