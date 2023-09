Gírkassi, fyrirtækið á bak við Borderlands Series, að sögn til sölu

By

Samkvæmt fréttum er Gearbox, bandaríska leikjafyrirtækið sem er þekkt fyrir að þróa Borderlands seríuna, núna til sölu. Móðurfyrirtæki Gearbox, Embracer, íhugar ýmsa möguleika, en einn þeirra er sala á vinnustofunni. Nokkrir þriðju aðilar hafa þegar sýnt áhuga á að kaupa fyrirtækið. Hins vegar hafa hvorki Embracer né Gearbox gert neinar opinberar athugasemdir varðandi málið.

Þessar fréttir koma á krefjandi tíma fyrir Embracer þar sem það er nú í miklu endurskipulagningarferli. Sem hluti af þessari endurskipulagningu hefur Volition, stúdíóinu sem ber ábyrgð á hinni vinsælu Saints Row-seríu, þegar verið lokað. Fyrr á þessu ári tilkynnti Embracer áætlanir sínar um að loka stúdíóum og hætta við leiki eftir að tveggja milljarða dollara samningur við Savvy Games Group, sem er fjármögnuð af Sádi-Arabíu, fór í gegn.

Embracer Group, móðurfélagið, hefur verið í yfirtökuferð undanfarin ár og keypt nokkur áberandi vinnustofur þar á meðal Crystal Dynamics, þróunaraðili Tomb Raider. Gengið var frá kaupum á Gearbox í febrúar 2021, sem metur félagið á allt að 1.4 milljarða dala. Gearbox hefur nýlega gefið út Borderlands spuna-offs Tiny Tina's Wonderlands og New Tales from the Borderlands. Þeir hafa einnig gefið út hina farsælu ræningjaskyttu Remnant 2 á þessu ári. Að auki ætla þeir að gefa út Homeworld 3, vísindaleik í rauntíma tæknileik þróaður af Blackbird Interactive, einhvern tímann árið 2024.

Fyrirtækið er einnig að auka viðveru sína út fyrir leikjaheiminn, þar sem áætlað er að Borderlands-mynd leikstýrð af Eli Roth komi í kvikmyndahús sumarið 2024. Þetta bendir til þess að þrátt fyrir núverandi óvissu um framtíð fyrirtækisins, er Gearbox enn skuldbundið til að taka þátt í umboði sínu og vinnur virkan að nýjum verkefnum.

