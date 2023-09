Ný aðferð til að mæla vegalengdir í vetrarbrautum með því að nota tvöfalda RR Lyr stjörnur

By

Stjörnufræðingar hafa lagt fram nýja aðferð til að mæla fjarlægðir vetrarbrauta nákvæmlega með því að nota RR Lyr-stjörnur með tvöföldu tímabilum, sem gæti aukið fjölda vetrarbrauta með nákvæma fjarlægð um meira en 20 sinnum. Þessi aðferð útilokar þörfina á litrófsmælingum og gerir hana skilvirkari og aðgengilegri.

RR Lyr stjörnur eru púlsbreytur sem eru meira en tvöfalt eldri en sólin okkar og skína 100 sinnum skærara. Þessar stjörnur geta verið notaðar sem staðlað kerti til að mæla fjarlægðir vegna sambandsins á milli púlstíma þeirra og birtu. Með því að rannsaka tvöfalt tímabil RR Lyr stjörnur hafa stjörnufræðingar frá National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences fundið leið til að hámarka fjarlægðarskekkju vetrarbrauta í 1-2%.

Um það bil 5% af RR Lyr stjörnum púlsa með fleiri en einu tímabili og RR Lyr stjörnur með tvöföldu tímabil eru einstakar vegna þess að tímabilin tvö eru tengd stjörnueiginleikum eins og massa og frumefnamagn. Með því að greina þessi tímabil koma stjörnufræðingar á tímabils-birtusambandi sem er óháð gnægð frumefna, sem gerir kleift að mæla fjarlægðar nákvæmar án þess að þörf sé á litrófsmælingum.

Notkun tveggja tímabila RR Lyr stjarna veitir ekki aðeins áreiðanlegar fjarlægðir heldur einnig dýrmætar upplýsingar um magn frumefna í vetrarbrautum. Þessi nýja aðferð opnar tækifæri til að fá nákvæmar fjarlægðarmælingar með ljósmælingum einni saman og eykur umtalsvert sýnishorn vetrarbrauta með nákvæmri fjarlægð.

Í framtíðinni, með hjálp China Space Station Telescope og Vera C. Rubin Observatory, er búist við að tugþúsundir tveggja tímabila RR Lyr stjörnur verði uppgötvaðar í nálægum vetrarbrautum. Með því að nota þessa fjarlægðarmælingaraðferð vonast stjörnufræðingar til að búa til 3D leiðandi kort af staðbundnum hópi og fá Hubble fasta með mikilli nákvæmni.

Þessar rannsóknir, sem birtar eru í tímaritinu Nature Astronomy, auka skilning okkar á fjarlægðum vetrarbrauta og veita okkur dýrmætt tæki til að rannsaka hinn víðfeðma alheim.

Tilvísun:

„Notkun tvístillinga RR Lyrae stjarna sem sterkar fjarlægðar- og málmstigsvísar“ eftir Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang og Licai Deng, 19. júní 2023, Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y