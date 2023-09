Apple Event 2023: Allt sem þú þarft að vita

Apple viðburðurinn 2023 sem eftirsótt er, ber titilinn „Wanderlust“, á að fara fram 12. september 2023, klukkan 10:00 PT. Þessi viðburður mun sýna úrval af nýjum vörum, þar á meðal iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 og fleira. Margir bíða spenntir eftir útgáfu þessara nýju tækja, sérstaklega iPhone 15 Ultra, sem er orðrómur um að eigi eftir að koma út.

Apple Event 2023 verður í boði fyrir streymi í beinni á Apple TV og Apple.com, sem gerir áhorfendum kleift að vera uppfærðir um nýjustu vörutilkynningar. Tímasetningar viðburðarins eru mismunandi eftir löndum. Þegar vörurnar hafa verið settar á markað verða forpantanir í boði og má búast við afhendingu innan nokkurra daga.

Vörulínan fyrir Apple Event 2023 inniheldur iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra eða Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 og fleira. Þessi tæki bjóða upp á margs konar eiginleika og endurbætur sem munu örugglega vekja áhuga tækniáhugamanna.

Tímasetningar fyrir Apple Event 2023 eru sem hér segir: Bandaríkin (10:00 AM PT), Evrópa (10:00 AM PT), Indland (10:30 AM IST), Ástralía (10:00 AM PT), Kanada (10:00 PT), Bretland (10:00 PT), UAE (10:00 PT), Rússland (10:00 PT) og Kína (10:00 PT).

Gert er ráð fyrir að iPhone 15 kynningin á Apple Event 2023 verði hápunktur. iPhone 15 mun koma í mismunandi afbrigðum, eins og iPhone 15 Pro og Pro Max, til móts við mismunandi óskir notenda. Sagt er að upphafsverð iPhone 15 sé um 80,000 rúpíur, sem gerir hann að hágæða tæki.

Að auki mun Apple viðburðurinn kynna Apple Watch Series 9, með uppfærðu stýrikerfi sem kallast WatchOS 10. Notendur geta búist við ýmsum nýjum eiginleikum og endurbótum í þessari nýjustu endurtekningu Apple Watch.

Til að horfa á Apple Event 2023 í beinni geta áhorfendur heimsótt apple.com eða fengið aðgang að viðburðinum í gegnum Apple TV eða YouTube appið. Þessir vettvangar gefa tækifæri til að verða vitni að atburðinum þegar hann þróast, og bjóða upp á fyrstu hendi skoðun á nýjustu vörum og tilkynningum.

Að lokum er mikil eftirvænting fyrir Apple Event 2023, sem lofar spennandi nýjum tækjum og eiginleikum. Tækniáhugamenn um allan heim bíða spenntir eftir viðburðinum, sem gerir það að skylduáhorfi fyrir Apple aðdáendur og neytendur.

