Apple Arcade: Alhliða leiðarvísir um tiltæka leiki og nýjustu útgáfur

Apple Arcade, leikjaþjónustan sem byggir á áskrift frá Apple, hefur stækkað leikjasafn sitt hratt frá því það var sett á markað. Með nálægt 100 titlum upphaflega og nú yfir 200 leiki í boði, Apple Arcade býður upp á fjölbreytt úrval leikja fyrir iPhone, iPad, iPod touch, Mac og Apple TV.

Til að kanna og hlaða niður nýjustu leikjunum geta notendur farið á Arcade flipann í App Store, skrunað niður að botni og valið „Sjá alla leiki“. Nýjustu útgáfurnar eru venjulega skráðar efst á síðunni.

Nýjasta útgáfan á Apple Arcade er My Talking Angela 2+, vinsæll sýndargæludýraleikur frá höfundum My Talking Tom sérleyfisins. Í þessum leik hjálpa leikmenn Angelu, sem er smart köttur, að vera upptekinn á heimili sínu í stórborginni með athöfnum eins og dansi, bakstri og bardagalistum.

Önnur nýleg viðbót er Samba de Amigo: Party-To-Go, taktaleikur sem upphaflega kom á markað í spilasölum árið 1999. Spilarar geta hrist hann með maracas og grópum sínum í 40 slagara úr ýmsum áttum, þar á meðal lög frá listamönnum eins og Lady Gaga og PSY.

endanleiki. er handunninn samsvörun leikur með takmörkuðum hreyfingum sem skorar á leikmenn að hugsa markvisst og gera snjallar samsvörun. Klifraðu upp stigatöflurnar, opnaðu sérstakar flísar og power-ups og skoðaðu mismunandi þemu í Classic Mode eða týndu þér í tónlistinni með Tempo Mode.

Kingdoms: Merge & Build býður upp á einstaka blöndu af samruna-2 spilun og aflfræði til að byggja upp konungsríki. Leikmenn verða að hjálpa Edward prins og vinum hans að endurheimta ríki sem hefur verið eyðilagt af dularfullum töfraafli. Farðu í töfrandi ævintýri fullt af verkefnum og upplýstu leyndardóminn á bak við fall konungsins.

Þetta eru aðeins nokkur dæmi um leikina sem fáanlegir eru á Apple Arcade. Aðrir titlar eru meðal annars Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon og Bold Moves+.

Það er athyglisvert að Apple Arcade er samhæft við PS5 og Xbox þráðlausa stýringar, sem gerir spilurum kleift að njóta þessara leikja með valinn stjórnandi.

Apple Arcade heldur áfram að bæta við nýjum leikjum reglulega, með uppfærslum og útgáfum fyrirhugaðar á næstu mánuðum. Í september einum er búist við að 40+ leikjauppfærslur verði og þrjár nýjar útgáfur.

Njóttu þess fjölbreytta úrvals leikja sem til eru á Apple Arcade og kafaðu inn í spennandi heim leikja á Apple tækjum.

