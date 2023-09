World of Warcraft afhjúpar Guardians of the Dream Patch

By

World of Warcraft hefur tilkynnt væntanlegur plástur, Guardians of the Dream, sem mun kynna spennandi nýtt efni fyrir leikmenn. Þessi stóri plástur mun innihalda nýtt svæði, krefjandi árás og ferskan hóp af Mythic+ Dungeons.

Hápunktur Guardians of the Dream er nýja svæðið, sem tekur leikmenn djúpt inn í hið dularfulla ríki sem kallast Emerald Dream. Þessi andlega vídd hefur lengi verið hluti af fræðum Warcraft og leikmenn munu mæta grimmum frumherjum undir forystu hins ægilega Fyrakk, útfærslu eldsins. Að hætta sér inn í þetta aldrei áður-séða ríki mun reyna á kunnáttu og hugrekki ævintýramanna.

Plásturinn kynnir einnig Amirdrassil árásina, spennandi fundur með Druids of the Flame. Þetta árás býður upp á einstaka upplifun þar sem leikmenn munu fá tækifæri til að ríða drekum þegar þeir elta fljúgandi logadrúídana sem valda eyðileggingu í Emerald Dream. Hins vegar eru verktaki varkár varðandi vélfræðina og ætla að prófa fundinn ítarlega áður en þeir sleppa því í lifandi leik.

Ennfremur inniheldur plásturinn uppfærða Mythic+ Dungeon laug fyrir 3. þáttaröð. Spilarar geta búist við Emerald Dream-þema dýflissum frá fyrri stækkunum, eins og Darkheart Thicket og The Everbloom. Að auki hefur Dawn of the Infinites megadungeon verið skipt í tvo vængi, sem býður upp á meira krefjandi efni fyrir leikmenn.

Fyrir frjálsa leikmenn verður nóg af útivist til að njóta. Plásturinn kynnir hringrás þriggja opinberra viðburða: Superbloom, innblásið af farmkortum Overwatch, landbúnaðarviðburður þar sem leikmenn geta safnað gjaldmiðlum og verðlaunum, og Emerald Bounty, þar sem leikmenn gróðursetja fræ og horfa á þau vaxa í tré, sem veitir einstök verðlaun.

Spilarar geta prófað nýja plásturinn á PTR (public test realm) síðar í þessari viku. Með spennandi nýju efni lofar Guardians of the Dream að bjóða World of Warcraft spilurum spennandi og yfirgripsmikla upplifun í Emerald Dream.

