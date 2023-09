An Evening at Rossi's: A Taste of Italy at Seasons Restaurant

Lúxus Seasons veitingastaðurinn á InterContinental hótelinu í Ballsbridge, Dublin 4, býður upp á sérstaka ítalska matarupplifun í þessum mánuði. Yfirkokkurinn Alberto Rossi, sem kemur frá Ítalíu, færir sérþekkingu sína og ást á ítalskri matargerð á matseðilinn. Meðlimir The Irish Times Food & Drink Club hafa einkarétt tækifæri til að mæta á viðburð sem kallast „An Evening at Rossi's“ þann 21. september klukkan 6:30.

Viðburðurinn mun bjóða upp á fimm rétta smakkmatseðil sem er innblásinn af svæðisbundnum ítölskum réttum. Gestir munu njóta antipasti úrvals sem borið er fram í fjölskyldustíl, fylgt eftir með primi, aðalrétt og eftirrétt, með vali í boði á hverjum rétt. Auk stórkostlegs matar verður boðið upp á móttökudrykk, vínpör og eftirréttarkokteil. Kokkurinn Rossi mun sjálfur kynna hvern rétt og fjalla um sögu hans og samhengi.

Viðburðurinn á örugglega eftir að verða vinsæll og því takmarkað magn miða. Áhugasamir geta pantað pláss með því að smella á hlekkinn sem fylgir. Þetta lofar að vera ógleymanlegt kvöld með ekta ítalskri matargerð, sem er enn sérstakt af persónulegu snerti kokksins Rossi.

Að vinna verðlaun fyrir matar- og drykkjarklúbbsmeðlimi

Áskrifendur að The Irish Times Food & Drink Club eiga möguleika á að vinna tvo ótrúlega vinninga í þessum mánuði í Co Wicklow. Fyrstu verðlaun fela í sér 10 rétta smakkmatseðil fyrir tvo á The Strawberry Tree veitingastaðnum í BrookLodge & Macreddin Village í Aughrim, og síðan gisting. Önnur verðlaun bjóða upp á gistingu fyrir tvo á The Sally Gap Bar & Brasserie á fimm stjörnu Powerscourt Hotel Resort & Spa, ásamt þriggja rétta kvöldverði og morgunverði. Áhugasamir geta tekið þátt í keppnunum með því að smella á tenglana.

Til hamingju Edel Troy, sigurvegari gistinætur fyrir tvo á The Eccles Hotel & Spa í Glengarriff, Co Cork, og til Gerry Murphy, sigurvegari kvöldverðar fyrir fjóra á Neighborhood veitingastaðnum í Naas, Co Kildare. Þessir heppnu sigurvegarar munu án efa njóta einstakrar og yndislegrar matarupplifunar á þessum virtu starfsstöðvum.

Fleiri matar- og drykkjarfréttir

Í Irish Times Magazine um helgina deilir matreiðslumaðurinn og veitingamaðurinn Sunil Ghai uppskriftum úr nýju matreiðslubókinni sinni, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Tímaritið birtir einnig grein eftir Corinnu Hardgrave, sem telur sig hafa uppgötvað nýja Michelin stjörnu keppanda í Kilkenny borg. John Wilson fer í leit að því að finna Bordeaux-vín á kostnaðarhámarki. Að auki gefa Grainne O'Keefe og Lilly Higgins uppskriftir að matarmiklum haustréttum í tímaritinu.

Heimildir:

