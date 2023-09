Gagnreynd æfing og þróun Can't Wait to Learn Program

Can't Wait to Learn, stafræna menntunaráætlun War Child fyrir börn sem verða fyrir átökum, hefur alltaf verið stýrt af vísindalegum sönnunargögnum. Hins vegar, til að teljast raunverulega „sönnunargögn“, þarf inngrip að uppfylla ákveðin skilyrði. Með umfangsmikilli rannsókn í Úganda hefur Can't Wait to Learn nú uppfyllt þessi skilyrði, sem markar spennandi þróun fyrir námið.

Gagnreynd vinnubrögð eru hugmyndin um að iðjuvenjur, svo sem hjúkrun, menntun eða sálfélagslegur stuðningur við börn, eigi að byggjast á vísindalegum gögnum. Það felur í sér að nota ströng rannsóknarferli til að sanna áhrif inngripa, frekar en að treysta á hefð, innsæi eða persónulega reynslu. Hjálparsamtök verða að vera reiðubúin að draga sig til ábyrgðar til að tryggja að þau valdi ekki meiri skaða en gagni.

Hin gagnreynda nálgun byrjar með inngripum sem gangast undir vísindarannsóknir, svo sem hagkvæmnimat eða stýrðar rannsóknir. Niðurstöður úr þessum rannsóknum eru notaðar til að aðlaga og bæta aðferðina ef þær eru ófullnægjandi eða ófullnægjandi. Ef niðurstöðurnar eru jákvæðar fer íhlutunin yfir í næsta stig mats.

Can't Wait to Learn fór í slembiraðaða samanburðarrannsókn í Úganda undanfarna 18 mánuði. Rannsóknin náði til 1507 barna frá 30 skólum í Isingiro-héraði. Helmingur skólanna skipti venjulegum ensku- og stærðfræðikennslu út fyrir Can't Wait to Learn til að bera beint saman árangur þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem verða birtar fljótlega í vísindatímariti, sýna að Can't Wait to Learn skilar ekki aðeins betri árangri en hefðbundin menntun heldur er hún einnig betri en flest EdTech forrit sem notuð eru í svipuðum aðstæðum.

Þessi réttarhöld í Úganda styrkja Can't Wait to Learn sem fullbúið gagnreynt forrit. Það er hluti af safni 10 rannsókna sem War Child hefur gert í löndum eins og Tsjad, Jórdaníu, Líbanon og Súdan frá upphafi áætlunarinnar. Í Súdan leiddi rannsókn í ljós að börn bættu næstum tvöfalt meira í stærðfræði og næstum þrisvar sinnum meira í lestri samanborið við námsáætlun stjórnvalda fyrir börn utan skóla.

Þessi tímamót í Úganda markar upphafið á vegferð Can't Wait to Learn. Í samræmi við staðsetningaraðferðina hefur framkvæmd áætlunarinnar verið afhent sveitarfélaginu á staðnum. Með því að deila því sem virkar og hvað ekki með rannsóknum, miðar Can't Wait to Learn að stuðla að marktækum framförum í átt að því að veita ókeypis, sanngjarnri og vandaðri menntun fyrir öll börn sem verða fyrir átökum.

Can't Wait to Learn var upphaflega þróað í Súdan árið 2012 og hefur síðan verið prófað og innleitt í ýmsum löndum. Það hefur náð til um 100,000 barna hingað til, með vænlegar framtíðarhorfur.

