Höfundur veiruleiksins 'Only Up!' Dregur leik frá Steam, vitnar í streitu

Höfundur hins vinsæla vettvangsleiks sem byggir á eðlisfræði, Only Up!, hefur ákveðið að fjarlægja leikinn af Steam versluninni og nefnir „streitu“ sem ástæðuna á bak við þessa ákvörðun. Aðeins upp! vakti verulega athygli í maí þegar áberandi straumspilarar og YouTuberar sýndu tilraunir sínar til að ná toppnum í þessum krefjandi leik.

Í uppfærslu á Steam lýsti skapari leiksins, sem gengur undir nafninu SCKR Games, sjálfum sér sem sólóhönnuði og viðurkenndi að Only Up! var fyrsta reynsla þeirra af tölvuleikjaþróun. Þeir bjuggu til leikinn sem skapandi útrás og leið til að prófa sig áfram, en það endaði með því að þeir olli miklu álagi undanfarna mánuði. Nú eru þeir tilbúnir til að halda áfram og leggja leikinn að baki.

Höfundurinn upplýsti að þeir eru að vinna að næsta leik sínum, sem heitir Kilth. Þeir lýstu þörfinni fyrir hugarró og lækningu og ætla að gera hlé til að halda áfram námi í leikjahönnun. Með nýrri þekkingu sinni og reynslu stefna þeir að því að beina kröftum sínum að Kilth. Komandi leikur mun hafa allt aðra tegund og umgjörð, með áherslu á kvikmyndatöku. Höfundurinn vonast til að vinna með litlu teymi í þessu krefjandi verkefni til að auka leikjahönnunarhæfileika sína.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Only Up! hefur verið fjarlægt úr Steam. Áður var leikurinn tekinn niður vegna notkunar á höfundarréttarvörðum eignum, en hann skilaði sér eftir að brotaverðmæti voru fjarlægð. Framkvæmdaraðilinn viðurkenndi viðbrögð og stuðning frá samfélaginu varðandi gallana í leiknum og lýsti þakklæti í garð samúðarfullra og vingjarnlegra samstarfsmanna í greininni.

Ákvörðun skaparans um að fjarlægja Only Up! og tjá streitu sína endurómar viðhorf Dong Nguyen, skapara Flappy Bird, sem dró leikinn úr appverslunum árið 2014 vegna ávanabindandi eðlis hans. Nguyen upplýsti að hann fann til sektarkenndar og óþægilega við árangur leiksins.

Þegar þetta er skrifað, Only Up! er eins og er ekki hægt að kaupa á Steam, þó síðan þess sé enn til. Titill leiksins hefur verið breytt í „ekki í boði“ og verktaki hefur fengið nafnið „Indiesolodev“. Jákvæðar umsagnir og einkunnir notenda fyrir Only Up! er enn að finna á Steam síðunni.

