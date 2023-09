Notkun iðnnáms til að loka stafrænni færnibilinu

By

Verknámsgjaldið var kynnt af breskum stjórnvöldum árið 2017 sem leið fyrir stóra vinnuveitendur til að fjárfesta í iðnnámi. Vinnuveitendur sem eru með yfir 3 milljónir punda í laun á ári þurfa að greiða 0.5% af heildarlaunareikningi sínum í álagningarsjóðinn. Þeir geta síðan notað þessa fjármuni til að standa undir eigin starfsþjálfunar- og matskostnaði eða fært það til annars vinnuveitanda. Hins vegar renna ónotaðir fjármunir út.

Það er mikið úrval af iðnnámsstöðlum í boði á mismunandi stigum, þar á meðal í stafrænum störfum. The Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) útvegar starfskort til að hjálpa vinnuveitendum að bera kennsl á framfarir og uppfærsluleiðir fyrir lærlinga. Starfsmenntaðir háskólar, eins og Buckinghamshire New University (BNU), hafa einnig farið inn á markaðinn fyrir háskólanám og iðnnám og bjóða upp á námsstyrk í atvinnugreinum eins og heilsugæslu, löggæslu, verkfræði, viðskiptum og stjórnun og stafrænum.

Vinnuveitendur ráða oft lærlinga á lægra stigi iðnnáms og bjóða þeim tækifæri til að efla hæfni til fullrar gráðu. Þetta gerir iðnnemum kleift að fá fulla BA-gráðu innan styttri tímaramma miðað við hefðbundin fjögur ár.

Þó að það kunni að vera áhyggjur af því hversu mikið námi er lokið, ættu vinnuveitendur að íhuga vandlega afrekaskrá þeirra veitenda sem þeir eru að íhuga. Til dæmis, BNU er með yfir 90% lokahlutfall á námi í Digital and Technology Solutions Professional (BSc) gráðu. Þessi tiltekni starfsnámsstaðall hefur sex aðskildar leiðir, þar á meðal hugbúnaðarverkfræði, upplýsingatækniráðgjöf, netöryggi, netkerfi, gagnagreiningu og viðskiptagreiningu.

Þjálfunarveitendur geta boðið upp á mismunandi afhendingarlíkön, svo sem dagsútgáfu eða lokasendingu. Þeir geta einnig þróað sérsniðin afhendingarlíkön fyrir vinnuveitendur sem geta ráðið lágmarksfjölda lærlinga.

Námsnám getur verið umbreyting hvað varðar persónulegan þroska. Þeir veita nemendum dýrmæta starfsreynslu og tækifæri til að öðlast gráðu án þess að safna skuldum. Námsnám í námi er ekki bundið við þá sem hætta í skólanum; þau gagnast einnig núverandi starfsmönnum sem vilja auka hæfni eða skipta um starfsferil í leit að nýjum tækifærum. Þessi iðnnám brúa einnig færnibilið milli háskólamenntunar og krafna iðnaðarins.

Til að nota á áhrifaríkan hátt iðnnám til að draga úr bilinu á stafrænni færni þurfa vinnuveitendur að búa til lærlingahlutverk eða bjóða núverandi starfsmönnum upp á þjálfun sem fjármagnað er með gjaldi. Þeir ættu einnig að huga að iðnnámsstigi og sérstökum iðnnámsstaðlum sem samræmast þörfum vinnuafls.

Til að sigla í flóknum heimi iðnnáms geta vinnuveitendur leitað til árangursríkra dæma frá öðrum stofnunum. Til dæmis hefur Crimson, upplýsingatæknifyrirtæki með aðsetur í West Midlands, þróað farsælt iðnnám. Þeir ráða skólanema í 4. stigs starfsnám og bjóða þeim tækifæri til að halda áfram í iðnnám í upplýsingatækniráðgjafa. Þeir hafa hátt hlutfall lærlinga í viðskiptum sínum og mikla skuldbindingu til að hlúa að framtíðarhæfileikum.

Að lokum, iðnnám hefur möguleika á að takast á við bilið á stafrænni færni og undirbúa næstu kynslóð stafrænna tæknifræðinga. Með því að nýta iðnnámsgjaldið og vinna með traustum þjálfunaraðilum geta vinnuveitendur veitt einstaklingum dýrmæt tækifæri til að þróa færni sína og öðlast starfsreynslu í nýrri tækni.

