Unity tilkynnir um ný gjöld fyrir leikjauppsetningar sem nota Unity Engine

By

Unity, leiðandi leikjaþróunarvettvangur, hefur nýlega tilkynnt að það muni innleiða nýtt gjald fyrir hvern leik sem settur er upp með Unity Engine. Þetta gjald, þekkt sem Unity Runtime Fee, mun eiga við um leiki sem hafa farið yfir ákveðinn tekjuþröskuld og uppsetningarfjölda ævinnar á síðasta ári.

Sérstakir þröskuldar og gjöld eru mismunandi eftir því hvers konar Unity áskrift verktaki er með. Fyrir Unity Personal og Unity Plus notendur er tekjumörkin stillt á $200,000 á ári, með uppsetningarfjölda ævinnar upp á 200,000. Á hinn bóginn eru Unity Pro og Unity Enterprise reikningar með hærri þröskuld upp á $1 milljón í tekjur á ári og 1 milljón æviuppsetningar.

Gjöldin fyrir að fara yfir þessi viðmiðunarmörk eru einnig mismunandi fyrir hverja áskriftartegund. Unity Personal forritarar verða rukkaðir um $0.20 fyrir hverja uppsetningu yfir viðmiðunarmörkum, en Unity Enterprise reikningar greiða aðeins $0.01 fyrir hverja uppsetningu yfir 2 milljónir. Hönnuðir á nýmörkuðum fá lægri þóknun, þar sem Unity Personal reikningar borga $0.02 fyrir hverja uppsetningu og Enterprise reikningar greiða $0.005 fyrir hverja uppsetningu.

Sérstaklega munu þessi gjöld einnig eiga við um núverandi leiki sem eru byggðir á Unity ef þeir standast tekjur og uppsetningartölumörk. Það er mikilvægt að minnast á að Unity Runtime Fee gildir ekki um forrit sem ekki eru í leikjum.

Unity réttlætir innleiðingu þessa gjalds með því að undirstrika að í hvert skipti sem leik er hlaðið niður er Unity Runtime líka settur upp. Fyrirtækið telur að gjald sem byggir á uppsetningu varðveiti fjárhagslegan ávinning af þátttöku leikmanna fyrir höfunda, ólíkt tekjudeilingarlíkani.

Auk þessara breytinga hefur Unity tilkynnt um starfslok Unity Plus áskriftarstigsins. Núverandi Plus áskrifendum mun gefast tækifæri til að uppfæra í Unity Pro í eitt ár á Plus verðinu.

Unity Engine, þekkt fyrir fjölhæfa og öfluga leikjaþróunarmöguleika sína, státar af milljörðum mánaðarlegra niðurhala. Þessi nýja gjaldskrá miðar að því að styðja við stöðugan vöxt og þróun leikjahöfunda en viðhalda heilleika Unity vistkerfisins.

Heimildir:

- Unity tilkynnir keyrslugjald fyrir uppsetningar leikja

– Unity Runtime Gjöld og áskriftarbreytingar