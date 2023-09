Nýr keppinautur í snjallsímaleiknum: The Nothing Phone 2

By

Í heimi sem einkennist af iPhone og Android hefur fyrirtækið Nothing í London komið inn á snjallsímamarkaðinn með nýstárlegum Nothing Phone 2. Hannaður sem minna truflandi valkostur við hefðbundna snjallsíma, Nothing Phone 2 býður upp á einstaka notendaupplifun.

Sem ákafur iPhone notandi í 16 ár ákvað ég að taka mér pásu frá venjulegu tækinu mínu og prófa Nothing Phone 2 í tveggja vikna ferð um Evrópu. Þrátt fyrir að fyrstu leiðréttingin á textunum mínum varð grænn fann ég að ég gæti lifað af án ástkæra iPhone minn.

iPhone-símar frá Apple hafa verið ímynd snjallsímatækninnar, en með hverri nýrri útgáfu hafa breytingarnar orðið minni. Það hefur orðið sífellt erfiðara að sannfæra neytendur um að uppfæra, þar sem endurbæturnar virðast minniháttar, svo sem uppfærslur á myndavél eða smávægilegar endurbætur á rafhlöðu.

Þetta er þar sem Nothing Phone 2 kemur til sögunnar. Nothing er búið til af tæknifrumkvöðlinum Carl Pei og býður upp á hressandi sýn á snjallsímaupplifunina. Nothing Phone 2 keyrir á Android stýrikerfinu og er með einstakt grafískt notendaviðmót og „Glyph“ tilkynningaljós á bakhlið tækisins.

Ólíkt hefðbundnum snjallsímum með litríkum forritatáknum tekur Ekkert aðra nálgun. Einlitu myndirnar fyrir forrit eru vísvitandi hannaðar til að draga úr freistingunni til að nota símann óhóflega. Þetta hönnunarval miðar að því að lágmarka truflun og stuðla að einbeittari og meðvitaðri snjallsímaupplifun.

Með því að bjóða upp á valkost við dæmigerða snjallsímaupplifun, ögrar Nothing Phone 2 stöðu quo iðnaðarins sem einkennist af Apple og Android. Það býður upp á nýjan valkost fyrir þá sem eru að leita að tæki sem trufla ekki minna. Hvort Nothing Phone 2 mun fá fjöldaáfrýjun á eftir að koma í ljós, en hann er án efa áhugaverð viðbót við markaðinn.

