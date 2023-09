Mikilvægi þess að ákvarða hvort stafræn eign sé öryggi – SEC v. Ripple og SEC v. Coinbase

Í heimi dulritunargjaldmiðils er í gangi umræða um hvort tilteknar stafrænar eignir eigi að teljast verðbréf og lúta því eftirliti bandaríska verðbréfaeftirlitsins (SEC). SEC byggir á „Howey prófinu“, sem var stofnað af Hæstarétti Bandaríkjanna í SEC gegn WJ Howey, til að ákvarða hvort efnahagslegt fyrirkomulag teljist fjárfestingarsamningur og þar af leiðandi verðbréf. Nýleg ákvörðun í SEC v. Ripple Labs, sem taldi að sala á XRP stafrænum táknum væri ekki háð SEC reglugerð, hefur vakið athygli og hefur verið vitnað til af Coinbase í vörn sinni gegn SEC í SEC v. Coinbase.

SEC heldur því fram að nokkrir tákn sem skráðir eru til viðskipta á Coinbase séu verðbréf og verði að vera stjórnað. Coinbase heldur því hins vegar fram að fjárfestingarsamningur verði að veita samningsbundnum réttindum til framtíðarverðmætis og nýleg dulmálsmál styðja ekki viðleitni SEC til að nota „kerfi“ sem flótta frá lögbundnum texta. Coinbase byggir á ákvörðun Ripple og heldur því fram að enginn fjárfestingarsamningur hafi verið til staðar í blindum kaup- og söluviðskiptum, sem voru tilefni Ripple-málsins.

Þó að Coinbase haldi því fram að Ripple ákvörðuninni sé í hag, þá er rétt að taka fram að dómari Rakoff í SEC v. Terraform Labs hafnaði svipuðum aðgreiningu og neitaði að greina mynt á grundvelli söluháttar þeirra. Að auki hefur SEC lagt fram skjöl þar sem reynt er að áfrýja Ripple ákvörðuninni og þingið er að íhuga löggjöf sem gæti tekið á þessum málum og hugsanlega haft áhrif á dulritunariðnaðinn.

Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki í dulritunariðnaðinum að ákvarða hvort stafrænar eignir þeirra ættu að vera flokkaðar sem verðbréf til að tryggja samræmi við SEC reglur og reglugerðir. Dómsmál gegn SEC og kröfum einkafjárfesta eru enn í gangi, þar sem fyrirtæki halda því fram að ekki ætti að fara með stafrænar eignir þeirra sem verðbréf. Þar sem regluverkið heldur áfram að þróast er mikilvægt fyrir hagsmunaaðila að vera upplýstir um nýjustu þróunina og hugsanlegar lagabreytingar.

Heimild: SEC v. Ripple Labs, et. al., 20 Civ. 10832 (AT), 2023 WL 4507900 (SDNY 13. júlí 2023); SEC gegn Coinbase, Inc. og Coinbase Global, Inc., 1:23-cv-04738-KPF (SDNY 6. júní 2023); SEC gegn Terraform Labs Pte. Ltd., 23-cv-1346 (JSR), 2023 WL 4858299 (SDNY 31. júlí 2023); Verðbréfaeftirlitið, rammi fyrir "fjárfestingarsamning" greiningu á stafrænum eignum (apríl 2019)