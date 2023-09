The First Descendant kynnir nýja hetju, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Væntanlegur skotleikur Nexon, The First Descendant, hefur vakið mikla hype meðal spilara. Knúinn af Unreal Engine 5, þessi næsta kynslóð leikur mun gefa út fyrir PC, PS5 og Xbox Series X|S. Nýlega var ný hetja að nafni Sharen Julicia afhjúpuð, sem sýndi banvæna hæfileika sína í stiklu fyrir spilun.

Sharen Julicia, heillandi hálf-kona, hálf-vél-karakter, færir The First Descendant einstakan leikstíl. Hæfni hennar liggur í bardaga á stuttum færi, sem gerir hana að kjörnum valkostum fyrir leikmenn sem kjósa árásargjarnar taktík. Sharen notar felulitur bæði fyrir laumuheimsóknir og snöggar hörfa, sem gerir henni kleift að komast nálægt óvinum sínum án þess að sjást.

Ein af aðgerðalausum hæfileikum Sharen, Assassinator, gerir henni kleift að skaða óvini sem hafa ekki skotmark á hana. Þessi hæfileiki eykur enn banvæn áhrif hennar á vígvellinum. Að auki hefur Sharen ýmsa virka færni sem eykur sóknargetu hennar. Cutoff Beam hennar leysir rafgeislaárás úr læðingi sem veldur ekki aðeins skemmdum heldur beitir einnig rafskurðaráhrifum á skotmörk hennar.

Önnur virk færni sem hún býr yfir er Active Camouflage, sem leynir nærveru hennar þar til hún leysir úr læðingi. Þessi tækni kveikir á Ambush-stillingu þegar feluliturinn lýkur og eykur skaðann af næsta höggi hennar. Að auki getur Sharen sett upp Shock Nuts, sprengiefni sem rota andstæðinga sína og Flash Daggers, sem sleppa mörgum skotum á óvini innan miðsvæðis hennar. Þessir rýtingar valda sprengiskemmdum og valda rafstuðsáhrifum.

The First Descendant lofar að skila spennandi leik og ákafur bardaga, og Sharen Julicia bætir öðrum spennandi flöt við leikinn. Leikmenn geta búist við spennuþrunginni upplifun með þessum banvæna morðingja sem er hálf kona og hálf vél. Fylgstu með því að fá einkarétt nýtt leikmyndaupptökur þar sem IGN mun birta frekari upplýsingar um The First Descendant fljótlega.

Skilgreiningar:

- Looter skotleikur: Undirtegund tölvuleikja sem sameinar þætti rán og skot, þar sem leikmenn safna vopnum, skotfærum og búnaði á meðan þeir taka þátt í bardaga.

– Unreal Engine 5: Nýjasta leikjaþróunarvél búin til af Epic Games.

– Rafmagnsáhrif: Leikvélavirki sem veldur frekari skemmdum eða stöðuáhrifum á skotmörk sem verða fyrir rafárás.

