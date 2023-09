Tækniárið hefst með Apple Event og Dreamforce ráðstefnunni

Önnur vikan í september markar upphaf nýs tækniárs, þar sem stórviðburðir eins og iPhone viðburður Apple og Dreamforce ráðstefna Salesforce setja tóninn fyrir greinina. Þessir viðburðir gefa einnig til kynna upphaf tækniráðstefnutímabilsins, með sýningum í röð fyrir Meta Platforms, Microsoft og Oracle.

Einn atburður sem mikil eftirvænting er fyrir er upphaflegt almennt útboð Arm Holdings, sem reiknað er með að verðmæti flísahönnuðarins á 50 til 54.5 milljarða dala. Þessi IPO, ásamt fyrirhuguðu almennu útboði á Instacart, gæti endurvakið sofandi tækni IPO markaðinn. Mikill húfi er í húfi á þessu ári þar sem lagaleg átök, þjóðhagslegar aðstæður, viðskiptastríðið við Kína og lagaleg áskoranir hafa vakið áhyggjur.

Viðburðir vikunnar leggja áherslu á bæði tækifæri og vandamál í tækniiðnaðinum. IPO Arm sýnir styrk tækni og gervigreindar á meðan Google-DoJ málið vekur áhyggjur af því valdi sem nokkur fyrirtæki hafa. Dómsmálaráðuneytið heldur því fram að Google hafi ólöglega nýtt sér samninga við símaframleiðendur og netvafra til að einoka leitarvélamarkaðinn.

Á sama tíma kemur öldungadeild þingfundar saman til að ræða ábyrga gervigreindarnotkun og verið er að móta tvíhliða löggjöf til að stjórna gervigreind. Jafnvel tæknirisar eins og Apple og Salesforce eru ekki ónæm fyrir áskorunum, þar sem Apple stendur frammi fyrir tekju- og söluvandamálum og Salesforce íhugar að flytja Dreamforce vegna áhyggna af eiturlyfjaneyslu og heimilisleysi í San Francisco.

Helsta áhyggjuefnið sem vofir yfir tæknilandslaginu er gervigreind. Lokaðar dyr umræðna og möguleiki á reglusetningu af hálfu markaðsráðandi aðila í greininni vekur spurningar um sanngirni reglugerða. Aðkoma dómsmálaráðuneytisins eykur hins vegar alvöru við málið.

Á heildina litið setur þessi stútfulla tæknivika sviðið fyrir tækniiðnaðinn á komandi ári, með blöndu af tækifærum, áskorunum og eftirlitsáhyggjum.

