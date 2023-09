Evie Networks stækkar samstarf við Dan Murphy's til að setja upp fleiri rafhleðslustöðvar

Evie Networks, fyrirtæki sem sérhæfir sig í almennum rafhleðslutækjum, hefur tilkynnt um aukið samstarf við Dan Murphy's um að setja upp viðbótarhleðslustöðvar í verslunum sínum. Nú þegar hafa fimm hleðslustöðvar verið settar upp í verslunum Dan Murphy víðs vegar um Ástralíu, en sjötta stöðin er fyrirhuguð í Broadmeadows, Victoria.

Þetta samstarf er jákvætt skref í átt að því að bæta aðgengi að hleðslumannvirkjum rafbíla. Með því að stækka net hleðslustöðva í verslunum Dan Murphy munu fleiri rafbílaeigendur hafa þægilegan aðgang að hleðsluaðstöðu á meðan þeir versla eða stunda erindi. Það er einnig í takt við vaxandi eftirspurn eftir sjálfbærum samgöngumöguleikum.

Twitter er að sögn Shadowban The New York Times, stór auglýsandi

Í óvæntri ráðstöfun hefur Twitter, sem nú er þekkt sem X, að sögn bannað The New York Times, sem kemur í veg fyrir að notendur sjái tíst sem tengjast efni blaðsins. Þessi aðgerð er sérstaklega kaldhæðnisleg vegna þess að The New York Times er einn af helstu auglýsendum X og hefur staðið fyrir kynningarherferðum fyrir íþróttasíðu sína, The Athletic.

Þátttöku í tístum sem tengjast vefsíðu The New York Times dró verulega saman í lok júlí og hélt áfram að minnka allan ágúst. Þessi lækkun kom fram með því að bera saman þátttöku við tíst frá öðrum helstu fréttaveitum eins og BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal og Washington Post. Á sama tímabili jókst þátttaka í færslum frá þessum samkeppnisfréttasíðum annaðhvort eða hélst stöðugt.

Meta (áður Facebook) að sögn að þróa háþróað gervigreindarlíkan til að keppa við OpenAI

Meta er að sögn að smíða háþróað gervigreind líkan sem miðar að því að passa við skilvirkni hins vinsæla tungumálamódel OpenAI, GPT-4. Þetta gervigreindarverkfæri mun búa til texta og greiningu sem miðar að fyrirtækjum. Markmiðið á bak við þessa viðleitni er að keppa við innstreymi nýrra gervigreindargerða sem koma inn á markaðinn. Til að ná þessu er Meta að sögn að reyna að eignast háþróaða Nvidia flís.

Gervigreind líkanið sem Meta er að þróa er gert ráð fyrir að aðstoða fyrirtæki á ýmsan hátt, þar á meðal að búa til háþróaðan texta, framkvæma flóknar greiningar og framleiða viðbótarúttak. Með því að bjóða upp á þessa þjónustu ætlar Meta að skapa sér samkeppnisforskot á gervigreindarmarkaði.

Netskjalasafnið áfrýjar málsókn vegna rafbókasafns

Netskjalasafnið hefur tilkynnt að það hyggist áfrýja nýlegu tapi í höfundarréttarmáli varðandi rafbókasafn sitt. Eftir uppgjör hefur Skjalasafnið þegar takmarkað aðgang að sumum bókum sínum. Upphaflegi úrskurðurinn ákvað að skönnun skjalasafnsins á bókum félli ekki undir bandarísk lög um sanngjarna notkun. Þar af leiðandi varð vefsíðan að takmarka aðgang almennings að höfundarréttarvernduðum bókum sem fáanlegar eru í verslun.

Ákvörðun Netskjalasafnsins um að áfrýja undirstrikar skuldbindingu þeirra til að varðveita aðgang að þekkingu og bókmenntum, um leið og tekið er á þeim áhyggjum sem höfundarréttarhafar hafa uppi. Þetta mál varpar ljósi á viðvarandi áskoranir og umræður í kringum stafræn bókasöfn og sanngjarna notkun á stafrænni öld.

Mögulega búsetuleg fjarreikistjörnu, K2-18b, auðkennd af James Webb geimsjónauka

James Webb geimsjónaukinn hefur borið kennsl á K2-18b, fjarreikistjörnu sem hefur möguleika á búsetu og leit að geimverulífi. Talið er að K2015-2b, sem uppgötvaðist árið 18, hafi fljótandi vatnshaf á yfirborði þess og gæti innihaldið metan, koltvísýring og dímetýlsúlfíð. Þessi fjarreikistjörnu er umtalsvert stærri en jörðin, mælist 8.6 sinnum stærð hennar og býður upp á einstakt tækifæri til vísindarannsókna í vetrarbrautinni okkar.

Þegar við höldum áfram að uppgötva fjarreikistjörnur með einkenni sem líkjast okkar eigin plánetu, verður leitin að lífi handan jarðar sífellt grípandi. K2-18b býður upp á heillandi innsýn í möguleikann á byggilegum heimum handan sólkerfisins okkar.

Heimildir:

- Evie Networks framlengir samstarf við Dan Murphy's (heimild ekki gefin upp)

- Twitter Shadowbans The New York Times (heimild ekki gefin upp)

– Meta er að sögn að þróa háþróað gervigreindarlíkan (heimild: The Wall Street Journal)

– Netskjalasafnið áfrýjar málsókn vegna rafbókasafns (heimild: The Verge)

- James Webb geimsjónauki greinir hugsanlega búsetulega fjarreikistjörnu (heimild: CNET)