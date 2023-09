Sagt er að Nintendo Switch 2 muni bjóða upp á betri afköst og styttri hleðslutíma

Sögusagnir um Nintendo Switch 2 sem eftirsótt er eftir halda áfram að dreifa, með nýjum upplýsingum um frammistöðu hans og eiginleika. Áreiðanlegar heimildir hafa haldið því fram að leikjatölvan hafi verið með leynilega sýningu á Gamescom í ágúst og nú hefur þriðja heimildin staðfest þessar fullyrðingar og bætt við viðbótarupplýsingum.

Samkvæmt skýrslum frá Eurogamer og VGC er orðrómur um að Switch 2 muni keyra „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ á hærri rammahraða og upplausn, sem hljómar efnilegt fyrir aðdáendur hins vinsæla leiks. Nate The Hate, áður áreiðanlegur Nintendo-innherji, hefur einnig stutt þessar fullyrðingar og opinberað frekari upplýsingar sem hann hefur heyrt um leikjatölvuna.

Ein athyglisverð framför sem Nate The Hate nefnir er veruleg lækkun á hleðslutíma. Hann segir að nýi vélbúnaðurinn hafi gert ráð fyrir næstum tafarlausum hleðslutíma fyrir leiki, sérstaklega þegar ræst er úr aðalvalmyndinni. Þetta er mikil framför miðað við upprunalega Switch, sem hafði hleðslutíma um 30 sekúndur.

Hvað varðar frammistöðu, heldur Nate The Hate því fram að „Breath of the Wild“ hafi verið í gangi á 60 ramma á sekúndu í 4K upplausn á Switch 2. Hann nefndi einnig að leikjatölvan væri með háþróaða geislaleitargetu, svipað og PlayStation. 5 og Xbox Series X/S geta náð. Hins vegar skýrir hann að búist er við að hráafl Switch 2 verði undir því sem er í Xbox Series S.

Til að vega upp á móti þessu gæti Switch 2 notað nýja tækni sem kallast DLSS (deep learning super sampling), sem getur líkt eftir 4K upplausn á tækjum sem eru með minni orku. Þetta gæti veitt sambærilega sjónræna upplifun og innfæddur 4K en viðhalda skilvirkni frammistöðu.

Þó að það sé enn óvissa varðandi afturábak samhæfni Switch 2 og opinbera birtingar-/kynningardagsetningar, bendir Nate The Hate til þess að næsta Nintendo Direct verði frumsýnt eftir um það bil þrjá daga, hugsanlega 14. september. Það er mikilvægt að hafa í huga að Nintendo Directs fara venjulega fram á fimmtudaga.

Að lokum benda sögusagnir eiginleikar Nintendo Switch 2 til betri frammistöðu, styttri hleðslutíma og hugsanlega nýtingu DLSS tækni. Aðdáendur bíða spenntir eftir frekari uppfærslum frá Nintendo varðandi þessa leikjatölvu sem er mjög eftirsótt.

