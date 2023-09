Hvernig á að græða peninga á að selja smygl í Starfield

Samantekt: Að græða peninga í Starfield getur verið tímafrekt ferli, en það eru leiðir til að flýta fyrir ferlinu. Ein auðveldasta aðferðin er að selja smygl, ólöglega hluti eins og uppskorin líffæri, sem finnast í byggingum óvina og skipum. Smygl er merkt með gulu tákni og hægt að selja það með verulegum hagnaði. Besti staðurinn til að selja smygl er The Den, geimstöð staðsett í The Wolf kerfinu. Til að leggja skipið þitt að bryggju við The Den þarftu að komast innan 500m frá stöðinni. Inni í The Den finnur þú söluaðila Trade Authority, sem hefur 11,000 einingar í boði og býður upp á hentugan stað til að selja smygl.

Þegar þú selur smygl á The Den, verður þú ekki skannaður við komu, jafnvel þó að það sé UC herbygging. Til að endurstilla inneignir Viðskiptastofu þarf að bíða í samtals 48 klukkustundir, annað hvort með því að sitja eða sofa í 24 klukkustundir tvisvar. Það eru stólar fyrir framan Viðskiptastofnun þér til hægðarauka.

Það er mikilvægt að hafa í huga að The Den í The Wolf kerfinu er rétt staðsetning, þar sem það er líka gamalt, eyðilagt Den. Að auki er möguleiki á að þú gætir rekist á kaupskip frá Trade Authority á ferðalagi um geiminn, en mælt er með því að selja á The Den til að tryggja öruggan stað.

Ef þú vilt hámarka tekjur þínar af smygli skaltu íhuga að fjárfesta í viðskiptakunnáttu eins fljótt og auðið er. Þessi félagslega færni gerir þér kleift að selja hluti fyrir 10% meira og verður arðbærari með hverri stöðu.

Á heildina litið er að selja smygl í Starfield ábatasöm leið til að græða peninga fljótt. Mundu að vera varkár og forðast að vera með smygl með því að nota varið farm eða fara hratt út úr svæðinu áður en öryggisgæsla skannar skipið þitt.

Heimild: IGN - Miranda Sanchez, ritstjóri leiðsögumanna hjá IGN