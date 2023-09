Starfield Guide: Hvernig á að finna og ná góðum tökum á Wakizashi Katana

By

Starfield býður upp á margs konar vopn fyrir leikmenn til að sérsníða persónur sínar og leikstíl. Eitt af áberandi vopnunum er Wakizashi, katana sem gerir leikmönnum kleift að taka þátt í bardaga í návígi. Með réttri færni getur Wakizashi tekist á við stórfelldan skaða og veitt einstök fríðindi eins og blæðingaráhrif og aukið tjón gegn mönnum.

Til að finna Wakizashi í Starfield þurfa leikmenn að ferðast til ljómandi borgar Neon á Volii Alpha, sem staðsett er í Volii stjörnukerfinu. Borgin er suðaustur af upphafsstaðnum, Alpha Centauri vetrarbrautinni, og hægt er að nálgast hana eftir að hafa lokið nokkrum helstu verkefnum. Þegar þeir eru komnir í Neon ættu leikmenn að fara í Ebbside hverfið nálægt Volii hótelinu.

Hér munu leikmenn finna Frankie's Grab + Go, búð með leynilegum inngangi að felustað Seokguh Syndicate. Auðveldasta leiðin til að komast inn er með því að sannfæra verslunareigandann, Franchesca Moore, um að opna dyrnar fyrir þig. Að öðrum kosti geta leikmenn sótt lyklakortið hennar. Þegar komið er inn í felustaðinn ættu leikmenn að kanna bygginguna þar til þeir finna gult vopnahulstur á borði. Inni í málinu er Syndicate Enforcer, epískur Wakizashi.

Önnur leið til að eignast Wakizashi felur í sér að ganga til liðs við Strikers, keppinaut Seokguh Syndicate. Eftir því sem leikmenn fara í gegnum hliðarsöguna þar sem Strikers koma við sögu, munu þeir að lokum eiga möguleika á að kaupa sameiginlegan Wakizashi frá vopnasalanum Hatchet.

Til að hámarka kraft Wakizashi að fullu, ættu leikmenn að einbeita sér að því að uppfæra tiltekna persónueiginleika. Í bardagatrénu geta hæfileikar eins og lamandi og einvígi aukið skaðaframleiðsla og lifun. Í líkamlega trénu eykur færni eins og bardagalistir og endurnýjun mikilvægar högglíkur og endurnýjar heilsuna.

Með þessum hæfileikum geta leikmenn orðið óstöðvandi cyber ronin, skorið í gegnum óvini með auðveldum hætti. Mikil skaðaframleiðsla Wakizashi gerir leikmönnum kleift að taka óvini niður hratt, sem gerir það að ægilegu vopni gegn bæði mönnum og skepnum. Hins vegar gætu yfirmenn þurft meiri fyrirhöfn vegna aukinnar heilsu og viðnáms.

Á heildina litið er Wakizashi katana öflugt vopn í Starfield sem hægt er að fá í gegnum sérstakar staðsetningar og verkefni. Með réttri færni og uppfærslu geta leikmenn orðið banvænir bardagamenn í návígi og notið þeirrar ánægjulegu upplifunar að nota katana í framúrstefnulegu umhverfi.

