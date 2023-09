Nintendo Switch 2 sögusagnir: Breath of the Wild Demo sýndi bætta grafík og hleðslutíma

Orðrómur um næstu leikjatölvu Nintendo, sem er kölluð „Switch 2“, hefur verið á kreiki undanfarið. Samkvæmt skýrslum frá Eurogamer og VGC áttu valdir forritarar tækifæri til að sýna leikjatölvuna á Gamescom 2023. Sýningin innihélt endurbætta útgáfu af The Legend of Zelda: Breath of the Wild, þó að upplýsingar um endurbæturnar hafi ekki verið gefnar upp á þeim tíma.

Nýjar sögusagnir hafa nú komið fram í nýlegu hlaðvarpi Nate the Hate. Gestgjafinn hélt því fram að Gamescom tæknisýningin sýndi Breath of the Wild sem keyrir á 4K 60fps, þar sem athyglisverða framförin er að eyða hleðslutímum. Það er mikilvægt að skýra að þessar sögusagnir gefa ekki til kynna að Switch launch titillinn verði endurútgefinn með næsta vélbúnaði. Frekar var það notað til að sýna fram á tæknilegar framfarir eftirmannsins.

Það eru líka fullyrðingar um að tæknisýningin hafi notað DLSS 3.5, rauntíma gervigreindaruppbyggingartækni Nvidia. Hins vegar er óvíst hvort kynningin hafi notað allt eiginleikasettið í 3.5 útgáfunni, svo sem rammamyndun. Innlimun DLSS hefur verið vangaveltur fyrir eftirmann Switch í nokkur ár og minnst á 3.5 útgáfuna er vissulega forvitnilegt.

Í podcast samtalinu nefndi þáttastjórnandinn að mars 2024 væri möguleg dagsetning þó óljóst væri hvort þetta vísaði til opinberunar eða útgáfudagsetningar. Fyrri sögusagnir fyrr á þessu ári gáfu til kynna seint 2024 útgáfu fyrir Switch 2.

Það er mikilvægt að hafa í huga að þessar sögusagnir eru ekki opinberlega staðfestar af Nintendo eins og er. Upplýsingarnar eru byggðar á heimildum og sögusögnum. Að auki, ef þessar forskriftir eru réttar, er nauðsynlegt að hafa í huga að tæknisýningin sem sýnd er á Gamescom endurspeglar kannski ekki endilega eiginleika loka leikjatölvunnar.

Þar sem þessar sögusagnir halda áfram að berast er spennandi að velta fyrir sér möguleikum á endurbættri útgáfu af Breath of the Wild á 'Switch 2'. Hins vegar, þar til opinberar tilkynningar eru gefnar frá Nintendo, ætti að taka þessum sögusögnum með fyrirvara.

