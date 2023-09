Meta-Sorter: AI-undirstaða aðferð bætir lífefnamerkingu í örverusýnum

By

Vísindamenn frá Huazhong University of Science and Technology hafa þróað nýja gervigreindaraðferð sem kallast „Meta-Sorter“ til að bæta lífverumerkingu fyrir örverusýni. Rannsóknin, sem birt var í tímaritinu Environmental Science and Ecotechnology, sýnir hvernig Meta-Sorter nýtir tauganet og flytja námstækni til að takast á við áskorunina um ófullnægjandi upplýsingar í MGnify gagnagrunninum.

Meta-Sorter nálgunin samanstendur af tveimur lykilskrefum. Í fyrsta lagi er taugakerfislíkan smíðað með því að nota yfir 118,000 örverusýni úr 134 lífverum og samsvarandi lífveruverufræði þeirra. Þetta líkan nær glæsilegu meðaltali AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) upp á 0.896, og flokkar sýni nákvæmlega með nákvæmum líffræðilegum upplýsingum.

Annað skrefið felur í sér að nota flutningsnám með nýlega kynntum sýnum sem hafa mismunandi eiginleika. Vísindamenn innlimuðu 34,209 ný sýni úr 35 lífverum, þar á meðal átta ný, inn í taugakerfislíkanið. Þetta leiddi til framúrskarandi meðaltals AUROC upp á 0.989, sem í raun spáði fyrir um lífveruupplýsingar fyrir nýkomin sýni sem merkt eru sem „Blandað lífefni“.

Meta-Sorter sýnir heildarnákvæmni upp á 96.7% við flokkun sýna með ófullnægjandi líffræðiskýringum. Þessi bylting leysir úrlausnarvandamál og opnar nýja möguleika til þekkingaruppgötvunar í umhverfisrannsóknum og öðrum vísindagreinum.

Að auki fínpússar Meta-Sorter líffræðiskýringarnar fyrir sýnishorn sem er van- og rangt. Sjálfvirk úthlutun nákvæmrar flokkunar á óljós sýni veitir dýrmæta innsýn umfram upprunalegu bókmenntirnar. Aðgreining sýna í tiltekna umhverfisflokka eykur áreiðanleika og réttmæti rannsóknarniðurstaða.

Þar sem staðlaðar samskiptareglur fyrir gagnaskil og innlimun lýsigagna halda áfram að þróast, er búist við að Meta-Sorter muni gjörbylta greiningu og túlkun á sýni úr örverusamfélagi. Það mun gera nákvæmari og innsæi uppgötvun á sviði örverurannsókna og víðar.

Heimild:

Nan Wang o.fl., Hreinsun lífefnamerkinga fyrir stórfelld örverusamfélagssýni: Nýtingu tauganeta og flutningsnám, Umhverfisvísindi og visttækni (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304