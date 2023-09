Útgáfutímar fyrir Teal Mask DLC í Pokemon Scarlet og Violet

Þjálfarar um allan heim bíða spenntir eftir útgáfu fyrsta Pokemon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Áætlað er að koma á markað miðvikudaginn 13. september, leikmenn eru forvitnir um sérstaka útgáfutíma á sínu svæði.

Samkvæmt staðfestum upplýsingum verður The Teal Mask DLC gefinn út á eftirfarandi tímum:

– 6:12 Kyrrahafstími (XNUMX. september)

– 8:12 Miðtími (XNUMX. september)

– 9:12 að austanverðu (XNUMX. september)

– 2:13 að breskum tíma (XNUMX. september)

– 3:13 Mið-Evróputími (XNUMX. september)

– 5:30 á indverskum tíma (13. september)

– 9:13 Japanstími (XNUMX. september)

Þessir tímar geta verið háðir breytingum, en búist er við að leikurinn verði settur af stað í kringum tiltekinn tíma. Spilarar ættu að vera uppfærðir fyrir allar tilkynningar um breytingar á útgáfutíma.

The Teal Mask er hluti af The Hidden Treasure of Area Zero DLC fyrir Pokemon Scarlet og Violet. DLC tekur leikmenn með í skólaferð til Kitakami, líflegs þorps fullt af hátíðarathöfnum og götusölum. The Pokemon Company hefur þegar strítt nýjum vasaskrímslum, Legendaries og persónum sem verða kynntar í The Teal Mask.

Lekar hafa einnig leitt í ljós frekari upplýsingar um nýja hæfileika, Pokedex færslur og vasaskrímsli eins og Bloodmoon Ursaluna. Annar hluti af The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, kallaður The Indigo Disk, er áætlaður fyrir útgáfu fjórða ársfjórðungs/vetrar árið 4.

Spilarar sem vilja upplifa The Teal Mask DLC þurfa að eiga annað hvort Pokemon Scarlet eða Pokemon Violet. Þeir sem eiga báða leikina þurfa að kaupa sér eintök af The Teal Mask.

Þrátt fyrir fyrstu tæknileg vandamál sem höfðu áhrif á innlifun leikmanna og reynslu, náðu Pokémon Scarlet og Violet afar vel á markaðinn og urðu stærsta Nintendo útgáfa allra tíma með 10 milljón eintök seld á fyrstu þremur dögum.

