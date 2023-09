Langtímaheimili Paul Anka kemur á markaðinn fyrir $10 milljónir

By

Lúxus heimilið í Los Angeles-svæðinu í eigu hins virta kanadíska krónar Paul Anka er nú til sölu á 10 milljóna dollara verði. Staðsett í Sherwood Country Club búi í Thousand Oaks, Kaliforníu, þetta 7,791 fermetra búseta situr á næstum 6 hektara af lokuðu landi og býður upp á stórkostlegt útsýni yfir klúbbhúsið og nærliggjandi fjöll.

Eignin, skráð af Mary Ann Scott frá Beverly & Company og Team Nicki LaPorta og Karen Crystal hjá Compass, umfaðmar Sherwood lífsstílinn með blöndu af glæsileika og náttúrufegurð vatnsins í nágrenninu og Santa Monica fjallanna.

Paul Anka, sem er lofaður fyrir smelli sína eins og „Put Your Head on My Shoulder“, „Diana“ og hið helgimynda „My Way“ (frægt af Frank Sinatra), keypti þessa frönsku innblásnu búsetu árið 2007 fyrir tæpar 4 milljónir dollara. Með hálfopnu skipulagi sínu, steingólfi, háu lofti og yfirlýsandi ljósabúnaði, andar heimilið af glæsileika og stíl.

Íbúðin státar af matreiðslubúri með rúmgóðri eyju og morgunverðarkrók með glugga. Það býður einnig upp á mörg móttökuherbergi, þar af tvö sem hýsa safn Anka af gullplötum. Franskar hurðir um allt heimilið veita aðgang að bakgarðinum, þar sem óendanleikasundlaug, nokkur setustofusvæði og eldgryfja skapa útivistarsvæði.

Eignin býður upp á fjögur en-suite svefnherbergi ásamt tveimur baðherbergjum til viðbótar. Aðalsvítan samanstendur af skrifstofusvæði, fataherbergi og baðherbergi með djúpu baðkari. Að auki inniheldur heimilið hljóðver, vínkjallara, mörg skrifstofurými og billjardherbergi.

Fyrir líkamsræktaráhugamenn er loftkæld líkamsræktarstöð staðsett í frístandandi glerbyggingu, ásamt baðherbergi og útisturtu. Með fjölmörgum þægindum og töfrandi umhverfi býður þetta heimili upp á lúxus og friðsælan lífsstíl.

