Panagora eignastýring minnkar hlut í Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. hefur selt 39.3% af hlut sínum í Digital Realty Trust, Inc. á fyrsta ársfjórðungi. Eignastýringarfyrirtækið greindi frá því í nýlegri eyðublaði 13F umsókn sinni til Securities and Exchange Commission (SEC) að það eigi nú 9,912 hluti í hlutabréfum fyrirtækisins, að verðmæti 974,000 Bandaríkjadalir. Þessi lækkun eignarhluta er aðeins ein af nokkrum breytingum sem vogunarsjóðir hafa gert á stöðu sinni innan fasteignasjóðsins. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC og Norges Bank hafa nýlega gert breytingar á eign sinni í Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. átti jákvæða viku þar sem hlutabréf hækkuðu um 1.4% og opnuðu á 131.80 $ á föstudaginn. Fyrirtækið er með markaðsvirði 39.90 milljarða dala, verð/tekjuhlutfall 102.17 og beta 0.54. 50 daga og 200 daga einfalt hreyfanlegt meðaltal fyrir hlutabréfin var $ 121.81 og $ 107.33 í sömu röð. Lágmark og hámark hlutabréfa í eitt ár er $1 og $85.76. Digital Realty Trust er með veltuhlutfall og hraðhlutfall upp á 133.39, auk skuldahlutfalls 0.58.

Að auki tilkynnti Digital Realty Trust ársfjórðungslegan arð sem greiddur verður föstudaginn 29. september. Metfjárfestar föstudaginn 15. september munu fá 1.22 dali í arð á hlut. Fyrri arðdagur er fimmtudagurinn 14. september. Árlegur arður samsvarar 378.30% útborgunarhlutfalli, með ávöxtunarkröfu 3.70%.

Innherjaviðskipti hafa einnig átt sér stað hjá Digital Realty Trust. Í júlí seldi innherjinn Cindy Fiedelman 2,770 hluti af hlutabréfum félagsins fyrir samtals 346,250 dali. Í júní seldi Peter C. Olson framkvæmdastjóri 700 hlutabréfa fyrir $73,969. Innherjar eiga 0.39% hlut í félaginu.

Ýmsir hlutabréfasérfræðingar hafa nýlega gefið einkunnir sínar á Digital Realty Trust. BNP Paribas uppfærði hlutabréfið í einkunnina „yfir“ en StockNews.com merkti það sem „selja“ einkunn. Royal Bank of Canada hækkaði ásett verð sitt í $140.00 og Citigroup hækkaði verðmarkmið sitt í $136.00 með "kaupa" einkunn.

Digital Realty Trust er alþjóðlegt fyrirtæki í gagnaveri, samvistunar- og samtengingarlausnum. Vettvangur þess, PlatformDIGITAL, miðar að því að leiða fyrirtæki og gögn saman með því að bjóða upp á örugga gagnaver aðstöðu og Pervasive Datacenter Architecture (PDx) lausnaraðferðafræði. Fyrirtækið er með samstöðueinkunnina „Hold“ og samstöðuverðmarkmið upp á $120.93.

Heimild: Panagora eignastýring dregur úr hlut í Digital Realty Trust, Digital Realty Trust tilkynnir arð, innherjaviðskipti hjá Digital Realty Trust, Breytingar á einkunnum greiningaraðila, Digital Realty Trust hlutabréfagreining og Digital Realty Trust Company Profile (MarketBeat)