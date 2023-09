Aðeins upp, veiruleikur á Twitch, dreginn frá Steam

Vinsæli veiruleikurinn, Only Up, sem náði gríðarlegum vinsældum á Twitch yfir sumarið, hefur verið fjarlægður af Steam pallinum. Höfundur leiksins, þekktur sem SCKR Games, lýsti yfir löngun til að halda áfram úr leiknum vegna streitu sem hann olli.

Only Up náði umtalsverðu fylgi á Twitch með sinni einstöku mynd af sögunni um Jack and the Beanstalk. Leikurinn innihélt heimspekilegar frásagnir og krefjandi vettvangsleik þegar leikmenn reyndu að klifra sig upp á ýmsa fljótandi hluti og umhverfi.

Þrátt fyrir velgengni sína á Twitch, varð Only Up fyrir gagnrýni fyrir að hafa NFT tilvísanir, skort á spilunareiginleikum eins og vistunaraðgerð og ásakanir um að nota höfundarréttarvarðar eignir frá öðrum forritara. Þessar deilur leiddu til þess að leikurinn var tekinn tímabundið niður af Steam í júlí áður en hann kom aftur.

Í uppfærslufærslu viðurkenndi einkaframleiðandinn Only Up mistök sín og lýsti yfir löngun til að leggja leikinn á bak við þau. Þeir vitnuðu í streituna sem leikurinn hefði valdið og þörfina fyrir hugarró og lækningu. Framkvæmdaraðilinn ætlar að gera hlé og halda áfram menntun sinni á meðan hann vinnur að næsta leik sínum, sem ber titilinn Kith. Þetta nýja verkefni mun hafa annað hugtak, tegund og umgjörð, með áherslu á kvikmyndatöku. Framkvæmdaraðilinn lýsti einnig yfir löngun til að vinna með litlu teymi til að bæta leikhönnunarhæfileika sína.

Í samræmi við tilkynningu þeirra er Only Up ekki lengur hægt að kaupa á Steam. Hins vegar geta þeir sem þegar hafa keypt leikinn enn halað niður og spilað hann. Með næstum 13,000 umsögnum heldur Only Up að mestu jákvæðri einkunn.

– Skilgreiningar: Twitch – straumspilunarvettvangur í beinni fyrir spilara;

NFT - Non-Fungible Token, stafræn eign með einstakt eignarhald skráð á blockchain vettvang;

Steam – stafrænn dreifingarvettvangur fyrir tölvuleiki.